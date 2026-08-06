‘Petrol sahalarına ortak oluyoruz’

Bakan Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "Kerkük, üzerinde yaklaşık 2,5 yıldır çalıştığımız bir konu. Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil üretim yapacak bir şirkete dönüştürmeye; bunun bir kısmını Türkiye'de bir kısmını dışarıda üretilebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında Irak ve Kerkük Anlaşması bunun bir parçası, bir yansıması. Kerkük, İngiliz petrol şirketinin yaklaşık 100 yıldır petrol ürettiği bir yer. Biz de aslında 100 sene sonra Kerkük'te bu petrol sahalarına bir anlamda ortak oluyoruz. Orada bir tane ABD'li ortağımız var. Yani İngiltere, ABD, Türkiye üçlüsünün ortak olduğu çok büyük bir petrol rezervine sahip. Yaklaşık şu anda 3 milyar varillik bir petrol rezervinden bahsediyoruz. Bunu bugünkü rakamlara dökersek 250 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Günlük üretimin 1,2 milyon varillere çıkabileceği bir potansiyel var" diye konuştu.

'BÜTÜN YOLLAR BİZE ÇIKIYOR'

Şu anda Irak'ın çok ciddi bir elektrik problemi olduğunu, altyapı sorunları olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, "Biz kısa vade, orta vade ve uzun vadeli çözümleri de kendilerine sunduk. Şu anda elektrik ihracatı yapıyoruz, burada miktarın artırılmasını Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ettiler. Dolayısıyla projelerin olduğu, ilişkilerimizin daha iyiye gideceği bir sürece doğru gidiyoruz. Konularımızdan bir tanesi gaz. Basra'ya uzatmayı düşündüğümüz petrol boru hattına, elektrik iletim hatlarının yanına bir doğal gaz boru hattı yapıp belki ilerde Katar doğal gazını, Körfez'de üretilecek doğal gazı artık ters akışla bu sefer Irak üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesiyle alakalı da büyük bir projeyi de konuşuyoruz. Tabii alternatif güzergah olarak Katar gazı; Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden de Türkiye'ye gelebilir. Bütün yollar aslında Türkiye'ye çıkıyor" dedi.