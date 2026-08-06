Piyasalar hareketlendi

Son zamanlarda düşüş gösteren altın dün güne yükselişle başladı. Dolar ve Euro tarafında da benzer bir yükseliş görüldü. Piyasalar uzun zaman sonra yeniden hareketlenerek yatırımcısını umutlandırdı. Dolar, Euro ve altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, hem yatırımcıların hem de birikimlerini korumak isteyen vatandaşların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Güvenli liman olarak görülen altın, küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Dün gram altın 6 bin 510 TL'den işlem gördü. Ekonomi uzmanlarına göre döviz ve altın piyasalarında yaşanan dalgalanmaların temelinde birçok küresel ve yerel gelişme bulunuyor. Bunların başında ABD Merkez Bankası
'nın (FED
) faiz politikasına ilişkin beklentiler geliyor.