SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımına ilişkin süreç, sağlık çalışanları ve KPSS adayları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte gözler, ÖSYM'nin yayımlayacağı Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzuna çevrildi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 2024 KPSS puanı ile 47 bin hekim dışı personel alımı yapıldığını hatırlatarak, yeni alımın 2026 Eylül ayında gerçekleştirilecek KPSS sonrasında planlandığını duyurdu. Memişoğlu, "2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kontenjan dağılımı ise personel alım sürecinin fiilen başladığı şeklinde değerlendiriliyor. Ancak başvuru takvimi ve tercih tarihleri konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmadı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından başvuruların alınması bekleniyor.
Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirecek. Kılavuzda kadro dağılımları, öğrenim şartları, KPSS puan türleri ve özel başvuru koşulları ayrıntılı şekilde yer alacak.
26 bin 673 kişilik alımda uzman doktor, doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru ve diğer sağlık meslek gruplarına yönelik kadroların bulunması bekleniyor. Ancak kesin kadro sayıları ve branş dağılımı, yayımlanacak resmi kılavuzla netlik kazanacak.
Binlerce sağlık çalışanı ve aday, şimdi "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını bekliyor. ÖSYM ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamaların önümüzdeki dönemde duyurulması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:
BRANŞ ADI / ALINACAK PERSONEL SAYISI
Uzman Doktor 22.983
Doktor 3.652
Ebe 9
Hemşire 2
Sağlık Teknikeri 25