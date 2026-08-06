Haberler Ekonomi SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlayacak? SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI | Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için geri sayım başladı. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzunu bekliyor. Başvuru tarihleri ve kadro dağılımı henüz netleşmezken, Bakan Kemal Memişoğlu 2026 yılı sonunda yeni personel alımı yapılacağını açıklamıştı. İşte tüm detaylar... HABER MERKEZİ









Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımına ilişkin süreç, sağlık çalışanları ve KPSS adayları tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte gözler, ÖSYM'nin yayımlayacağı Sağlık Bakanlığı KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, 2024 KPSS puanı ile 47 bin hekim dışı personel alımı yapıldığını hatırlatarak, yeni alımın 2026 Eylül ayında gerçekleştirilecek KPSS sonrasında planlandığını duyurdu. Memişoğlu, "2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kontenjan dağılımı ise personel alım sürecinin fiilen başladığı şeklinde değerlendiriliyor. Ancak başvuru takvimi ve tercih tarihleri konusunda henüz resmi bir duyuru yapılmadı. ÖSYM'nin tercih kılavuzunu yayımlamasının ardından başvuruların alınması bekleniyor. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle gerçekleştirecek. Kılavuzda kadro dağılımları, öğrenim şartları, KPSS puan türleri ve özel başvuru koşulları ayrıntılı şekilde yer alacak.