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Haberler Ekonomi TOKİ 51 ilde 540 konut ve iş yerini satışa sunuyor

TOKİ 51 ilde 540 konut ve iş yerini satışa sunuyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

TOKİ 51 ilde 540 konut ve iş yerini satışa sunuyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde toplam 540 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle 19-20 Ağustos tarihleri arasında satışa sunacağını duyurdu. Satışa ilişkin detaylar yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Satışın gerçekleştirileceği iller Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van olarak açıklandı. TOKİ'nin satışa çıkaracağı 235 konut, yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle satışa sunulacak.
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