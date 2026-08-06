TÜİK: İnternet kullanım oranı yüzde 92’yi geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2026" başlıklı çalışmasının sonuçlarını açıklandı. Araştırmaya göre, bu yıl ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 92.3 oldu. Bu oran, geçen yıl yüzde 90.9 olarak kayıtlara geçmişti. İnternet kullanım oranı, bu yaş grubundaki erkeklerde yüzde 94.8, kadınlarda yüzde 89.9 olarak kaydedildi. Son bir yıl içinde resmi makamların internet sitelerini kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 76 olarak belirlendi. e-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek yüzde 93 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük yüzde 31.3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.