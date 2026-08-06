Türk lirasıyla dış ticaret 900 milyar lirayı aştı

Türk lirasıyla dış ticaret, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 artarak, 916 milyar 966 milyon liraya ulaştı. Ticaret Bakanlığı
verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye
'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.4 artarak 161 milyar 601 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, Türk lirasıyla dış ticarette de yıllık bazda artış gerçekleşti. Türk lirasıyla ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 6 azalışla 24 milyar 727 milyon lira oldu. İthalat ise ilk ayda yüzde 18,8 artışla, 83 milyar 526 milyon liraya çıktı.