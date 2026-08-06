Yapılan gıda denetimlerinde 250 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
, sosyal medya hesabı üzerinden Temmuz 2026 dönemine ait "Gıda İşletmelerinde Yurt İçi Denetim" sonuçlarını açıkladı. Yumaklı, temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakan Yumaklı'nın paylaştığı verilere göre, 1-31 Temmuz tarihleri arasında Türkiye
genelinde gıda işletmelerine yönelik toplam 107 bin 113 denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde teknik ve hijyenik kriterlere uymayan, vatandaşın sağlığını riske atan işletmeler mercek altına alındı.