7 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | BUGÜN GRAM, ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Uzun süredir savaş kaynaklı "yüksek enflasyon-yüksek faiz" endişeleri nedeniyle baskı altında kalan altın, son dört işlem gününde aralıksız yükseliş gösterdi. Yeni güne de yukarı yönlü hareketle başlayan altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. Peki 7 Ağustos 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...