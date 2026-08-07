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7 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | BUGÜN GRAM, ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altın yatırımı ve alım satım işlemi yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gram, çeyrek, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları odak noktası olurken yaşanan dalgalanmalar merak konusu oldu. Peki bugün gram altın, yarım altım, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 7 Ağustos güncel altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın piyasasında hareketlilik 7 Ağustos Cuma günü de sürüyor. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar ile altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son değişimleri yakından takip ediyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ons altındaki yön değişimi, iç piyasadaki altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD ile İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, petrol fiyatlarında tansiyonun düşmesi, doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki gerileme altın fiyatlarını destekleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Uzun süredir savaş kaynaklı "yüksek enflasyon-yüksek faiz" endişeleri nedeniyle baskı altında kalan altın, son dört işlem gününde aralıksız yükseliş gösterdi. Yeni güne de yukarı yönlü hareketle başlayan altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. Peki 7 Ağustos 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...

7 AĞUSTOS 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı:6.536,60 TL

Gram altın satış fiyatı:6.537,55 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın alış fiyatı:10.555,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:10.718,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.262,69

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.263,29

YARIM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış fiyatı:21.111,00 TL

Yarım altın satış fiyatı:21.416,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı:41.696,03 TL

Tam altın satış fiyatı:42.526,92 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Cumhuriyet altını alış fiyatı:42.027,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:42.689,00 TL

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