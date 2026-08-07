7 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI | BUGÜN GRAM, ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altın piyasasında hareketlilik 7 Ağustos Cuma günü de sürüyor. Haftanın son işlem gününde yatırımcılar ile altın alım satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarındaki son değişimleri yakından takip ediyor.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ons altındaki yön değişimi, iç piyasadaki altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Uzun süredir savaş kaynaklı "yüksek enflasyon-yüksek faiz" endişeleri nedeniyle baskı altında kalan altın, son dört işlem gününde aralıksız yükseliş gösterdi. Yeni güne de yukarı yönlü hareketle başlayan altın piyasasında gözler güncel fiyatlara çevrildi. Peki 7 Ağustos 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları...
7 AĞUSTOS 2026 CUMA ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı:6.536,60 TL
Gram altın satış fiyatı:6.537,55 TL
ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?
Çeyrek altın alış fiyatı:10.555,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.718,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.262,69
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.263,29
YARIM ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI
Yarım altın alış fiyatı:21.111,00 TL
Yarım altın satış fiyatı:21.416,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı:41.696,03 TL
Tam altın satış fiyatı:42.526,92 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Cumhuriyet altını alış fiyatı:42.027,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:42.689,00 TL