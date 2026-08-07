AR-GE’de aslan payı eğitime

Türkiye İstatistik Kurumu
, "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar-2026" bültenini yayımladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesinden AR-GE için 2025'te 253 milyar 544 milyon lira harcandı. AR-GE harcamalarının merkezi yönetim bütçesi
içindeki oranı yüzde 1.58 oldu. Söz konusu harcamaların 63 trilyon 20 milyar 906 milyon lira olan gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranı da yüzde 0,4 olarak hesaplandı. Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyoekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2025 yılında en fazla harcama yüzde 64,9 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı.