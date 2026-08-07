AYDEM, iş insanlarını ‘enerji’ gündemiyle bir araya getirdi

Aydem Enerji'nin elektrik perakende şirketi Aydem Perakende'nin Denizli'de düzenlediği Enerji Buluşmaları'nda, enerji piyasalarındaki güncel gelişmeler, lisanssız elektrik üretimi, sürdürülebilirlik ve sanayiye yönelik enerji çözümleri sektör temsilcileriyle birlikte değerlendirildi.

STRATEJİK BİR UNSUR

Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatma Elif Yağlı, "Denizli'yi yalnızca faaliyet gösterdiğimiz bir şehir olarak değil; birlikte büyüdüğümüz, birlikte değer ürettiğimiz ve geleceğini birlikte şekillendirdiğimiz bir ekosistem olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Mustafa İren ise enerji yönetiminin işletmeler için artık yalnızca bir maliyet unsuru olmadığını belirterek, "Enerji; sanayicimizin rekabet gücünü, ihracatçımızın küresel pazarlardaki başarısını ve işletmelerimizin sürdürülebilir büyümesini doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline geldi. Aydem Perakende olarak müşterilerimize sadece enerji tedarik eden bir şirket değil; değişen enerji ekosisteminde doğru bilgi, doğru analiz ve yenilikçi çözümlerle yol gösteren bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Enerji Buluşmalarını da bu anlayışla hayata geçiriyoruz" dedi.