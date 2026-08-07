Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! 72 aya varan yapılandırma için geri sayım

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu 'na (SGK) olan borçlar da kapsamda. SGK'nın genelgesine göre; SSK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların haziran ayı (dahil) ve öncesi dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Vergi dairelerine borcu olanlar başvurularını GİB'in internet adresinden, dijital vergi dairesinden ya da e-Devlet üzerinden yapabilecekleri gibi, borçlu oldukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla yazılı olarak da yapabilecekler.

Birden fazla vergi dairesine borç varsa, her birine ayrı başvurulacak. Kısmi başvuru olmayacak. Vergi dairesine olan tüm borçlar için başvuru yapılması şart.

Prim borçları için ise başvuruların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere yapılması gerekiyor. Birden fazla üniteye borç varsa, ayrı ayrı başvuru yapılmalı. Prim borçları için başvuruların tecil talep formu, çok zor durum raporu veya mali durum bildirim formuyla birlikte yapılması isteniyor.