Borcu olan milyonları ilgilendiriyor! 72 aya varan yapılandırma için geri sayım

Kamuya olan çeşitli borçların yapılandırılması için tanınan başvuru süresinde sona yaklaşıldı.
Vergi, SGK primi, trafik cezası, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve öğrenim kredisi borcu bulunanlar, 31 Ağustos tarihine kadar başvurmaları halinde 72 aya varan taksit, yıllık yüzde 29 tecil faizi ve belirli koşullarda 10 puan indirim gibi avantajlardan yararlanabilecek. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat da istenmeyecek.
İŞTE YAPILANDIRMANIN AYRINTILARI...
KAPSAMDA NE VAR?
Vergi dairelerine olan 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş gelir ve kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezası, ecrimisil, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi borçlar için tecil kolaylığından yararlanılıyor.
Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlar da kapsamda. SGK'nın genelgesine göre; SSK kapsamında işçi çalıştıran işverenler ile Bağ-Kur kapsamında sigortalı olanların haziran ayı (dahil) ve öncesi dönemlere ait sigorta ve işsizlik sigortası prim borçları ile 31 Ağustos 2026'ya kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamında yer alıyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Vergi dairelerine borcu olanlar başvurularını GİB'in internet adresinden, dijital vergi dairesinden ya da e-Devlet üzerinden yapabilecekleri gibi, borçlu oldukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla yazılı olarak da yapabilecekler.
Birden fazla vergi dairesine borç varsa, her birine ayrı başvurulacak. Kısmi başvuru olmayacak. Vergi dairesine olan tüm borçlar için başvuru yapılması şart.
Prim borçları için ise başvuruların icra takip işlemlerinin yürütüldüğü ünitelere yapılması gerekiyor. Birden fazla üniteye borç varsa, ayrı ayrı başvuru yapılmalı. Prim borçları için başvuruların tecil talep formu, çok zor durum raporu veya mali durum bildirim formuyla birlikte yapılması isteniyor.
TAKSİT SAYISI NASIL BELİRLENİYOR?
Taksit sayısı çok zor durum hali ve alacağın türüne göre belirlenecek. 16 Haziran itibarıyla faal mükellefiyet kaydı bulunan ve bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin borçları, mali durumlarına ilişkin likidite oranlarına bakılarak taksitlendirilecek.
Mali duruma ilişkin likidite oranının 0,50 veya daha büyük olması halinde 36 taksit, 0,50'den küçük ve 0,30'dan büyük olması halinde 48 taksit, 0,30 veya 0,30'dan küçük olması halinde 72 taksit yapılacak.
Bu kapsamda olmayanların borçları ise 48 taksitte ödenecek. KDV borçları ise 12 taksitte ödenecek. Prim borcunda taksit sayısı ise şirketin mali durumuna göre 36 ay ya da 72 ay olarak uygulanacak.
İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?
Vergi dairelerine olan borçlarda ilk taksit ödemesi 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Kalan taksitler ise takip eden aylarda ödenecek. SGK prim borçlarında ise ilk taksitin 31 Ağustos tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
BUNLARA DİKKAT EDİN
Vergi dairelerine başvurulup taksitlendirilen borçların en az yüzde 10'unun ödenmiş olması halinde, bunlara borç durumunu gösterir belgede yer verilmeyecek.
Motorlu taşıtlar vergisi ve buna bağlı bazı alacakların tecil edilmesi halinde, tecil şartlarına uyulması kaydıyla araçlara ilişkin fenni muayene izin belgesi alınabilmesine imkan sağlanacak. Ancak taşıtların satışı için borcun bitmesi gerekecek.
Prim borçlarında ilk taksitin ödenmesinden sonra tecil devam ettiği sürece icra, takip, haciz ve satış işlemleri durdurulacak.