‘Bu yıl varlık koruma yılı’

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki gerilim ve siyasi liderlerden gelen açıklamalarla dalgalanmaya devam ediyor. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, altın ve döviz piyasalarındaki hareketliliğin kalıcı bir trendden ziyade "tepki yükselişi" olduğuna dikkat çekerek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Savaş belirsizliği çözülmeden ve resmi bir ateşkes sağlanmadan altındaki kalıcı yükselişlerden bahsetmenin erken olduğunu belirten İslam Memiş, takip edilmesi gereken teknik seviyeleri şu şekilde sıraladı: 4.253 dolar seviyelerinde seyreden ons altında,4 bin 150 dolar destek seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 6.534 lira seviyelerinden işlem gören gram altında ise 6.350 lira seviyelerine kadar kar satışları ve düzeltmeler görülebilir.

'HABERLERİ BEKLİYORUZ'

Memiş, "Gözümüz kulağımız Amerika-İran hattından gelecek net haberlerde. Bu belirsizlikte yatırımcıların yapacağı en sağlıklı hareket; sakin kalmak, varlıklarını korumak ve kenarda beklemektir. Maalesef yıl sonuna kadar olan süreç finansal piyasalarda agresif para kazanma dönemi değil, elde olanı koruma dönemidir" uyarısında bulundu.