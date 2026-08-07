BUGÜN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? | 7 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

Tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyrin devam etmesine yol açıyor. 7 Ağustos gece yarısından itibaren benzine 4,35 TL indirim yapılması bekleniyordu. Ancak aynı dönemde gerçekleşen ÖTV artışı nedeniyle bu indirim pompaya yansımadı.

PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…