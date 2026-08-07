BUGÜN BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? | 7 AĞUSTOS AKARYAKIT FİYATLARI

Petrol fiyatları, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda uygulanması planlanan yeni geçiş düzenlemelerine ilişkin önerilerinin ardından yeniden yükseliş eğilimine girdi. Özellikle bazı gemilerin geçişine kısıtlama getirilmesi ve kurallara uymayanlara yüksek para cezaları uygulanmasının gündeme gelmesi, küresel enerji piyasalarında arz güvenliğine yönelik endişeleri artırdı.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 83,48 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 1,1 yükselişle 78,84 dolara çıktı.
Hafta başında petrol fiyatları, ABD ile İran arasında diplomatik çözüm sağlanabileceği beklentisiyle gerilemişti. Ancak yatırımcıların olası bir anlaşmanın tanker trafiğini tamamen normale döndüreceğine dair güveninin sınırlı kalması, fiyatların yeniden yükselmesine neden oldu. İran Parlamentosu'nda ayrıca ABD, İsrail ve "düşmanca" kabul edilen ülkelere ait gemilere geçiş yasağı getirilmesini öngören bir yasa tasarısı da gündemde bulunuyor.
Bunun yanında İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinden yüzde 5 ila 7 arasında ücret talep ettiği, Umman'ın ise yaklaşık yüzde 3 seviyesinde bir ücret önerdiği belirtiliyor. Sektör kaynakları, yaptırımlar ve sigorta kısıtlamaları nedeniyle bu sistemin uygulanmasının zor olduğunu ifade ediyor. Yemen'deki Husilerin saldırıları ve bölgedeki diğer jeopolitik riskler de petrol piyasaları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyrin devam etmesine yol açıyor. 7 Ağustos gece yarısından itibaren benzine 4,35 TL indirim yapılması bekleniyordu. Ancak aynı dönemde gerçekleşen ÖTV artışı nedeniyle bu indirim pompaya yansımadı.
PEKİ, İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İŞTE YANITI…
7 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzinin litresi: 67.24 TL
Motorinin litresi: 80.01 TL
LPG: 33.79 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzinin litresi: 67.08 TL
Motorinin litresi: 79.87 TL
LPG: 33.19 TL
ANKARA
Benzinin litresi: 68.20 TL
Motorinin litresi: 81.14 TL
LPG: 33.89 TL
İZMİR
Benzinin litresi: 68.50 TL
Motorinin litresi: 81.41 TL
LPG: 33.79 TL