KKTC’de güneş altında çalışma yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle 5-15 Ağustos tarihleri arasında 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık havada ve sürekli güneş altında çalışma yasaklandı. Tarım ve inşaat sektöründe ise işverenlere erken mesai uygulaması imkânı tanındı. Yapılan açıklamada, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat faaliyetlerinde ise çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işverenlerin mesai başlangıç saatlerini daha erken saatlere çekebileceği ifade edildi.