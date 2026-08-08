Haberler Ekonomi 2026 SON DAKİKA EMEKLİ TABAN MAAŞ | Emekliye taban maaş rehberi! Net maaşı öğrenmek mümkün mü? 2026 SON DAKİKA EMEKLİ TABAN MAAŞ | Emekliye taban maaş rehberi! Net maaşı öğrenmek mümkün mü? Yaklaşık 5 milyon emekli için taban maaş 23.552 TL'ye çıktı. Dünden itibaren bu artışla ilgili farklar emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Maaşı bu rakamın altında olan tüm emeklilere seyyanen ödemeler de başlamış oldu. Peki uygulama nasıl olacak? Dul yetimler nasıl alacak? Taban maaş hesabı nasıl yapılacak? Fark hangi emeklilerin hesabına yatırıldı? İşte detaylar... FARUK ERDEM









Milyonlarca emekli 2026 yılının ikinci artışını aldı. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17.76 oranında artış yapıldı. Bu artış ile birlikte taban maaş yani en düşük emekli maaşı da 20 bin liradan 23 bin 552 TL'ye çıkartıldı. Bu artışla ilgili yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Şimdi emeklilerin artıştan kaynaklanan farkları yatırıldı., Peki 23 bin 552 TL'lik taban maaş kimler için geçerli.

İşte adım adım taban maaş hesabı...

Taban maaş nedir?

Emekliler için bir süredir en düşük aylık uygulaması yürürlükte. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir rakam belirleniyor ve bu rakamın altında ödeme yapılmıyor. Aylığı düşük olanlara hazine desteği sağlanıyor.



Taban maaştan kimler yararlanıyor?

Taban maaş uygulaması SSK ve Bağ- Kur emeklileri için geçerli. Aynı zamanda vefat eden emeklilerin eş ve çocukları da taban maaş uygulamasından yararlanıyor.