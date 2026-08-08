AHBAP’ın faaliyetleri durduruldu

AHBAP Derneğinin yönetimine Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Kayyum atandı. Derneğim tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanarak İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanamede, amacı kanuna ve ahlaka aykırı hale gelen Ahbap Derneği'nin faaliyetlerinin ivedi olarak durdurulması ve derneğin feshine karar verilmesi talep edildi. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce konuya ilişkin ara karar açıklandı. Dernek faaliyetlerinin tedbiren durdurulması kararının infazı, dernek binasının ve eklentilerinin mühürlenerek fiziki faaliyetlerinin önlenmesi, dernekler kütüğüne gerekli şerhin işlenmesi ile atanan yönetim kayyımının dernek yönetimine fiilen ve tesliminin sağlanması amacıyla İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'ne yazı yazılmasına hükmeden mahkeme, kararın dernekler kütüğüne tescili ve ilanı için İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne bildirilmesine karar verdi.