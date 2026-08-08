ALTIN FİYATLARI 8 AĞUSTOS CUMARTESİ | YATIRIM YAPACAKLAR DİKKAT: ALTIN FİYATLARI ATAĞA GEÇTİ!

Altında sürekli değişen fiyatlar yatırım yapmak için fırsat kollayan vatandaşları düşündürüyor.
Her geçen gün artış gösteren rakamlar nedeniyle alım satım yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 8 Ağustos Cumartesi günü güncel altın fiyatları ne durumda? İşte altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış 6.659,69 TL
Satış 6.660,55 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış 10.644,48 TL
Satış 10.887,46 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış 21.222,43 TL
Satış 21.774,91 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış 44.414,12 TL
Satış 45.209,53 TL