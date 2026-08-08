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Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI 8 AĞUSTOS CUMARTESİ | YATIRIM YAPACAKLAR DİKKAT: ALTIN FİYATLARI ATAĞA GEÇTİ!

ALTIN FİYATLARI 8 AĞUSTOS CUMARTESİ | YATIRIM YAPACAKLAR DİKKAT: ALTIN FİYATLARI ATAĞA GEÇTİ!

Altın fiyatları hafta kapandıktan sonra da dikkatle takip ediliyor. 8 Ağustos Cumartesi günü piyasalardaki son durum altın alacak olan vatandaşlar için oldukça önemli. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Ağustos Cumartesi günü canlı altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altında sürekli değişen fiyatlar yatırım yapmak için fırsat kollayan vatandaşları düşündürüyor.

Her geçen gün artış gösteren rakamlar nedeniyle alım satım yapmak isteyenler güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 8 Ağustos Cumartesi günü güncel altın fiyatları ne durumda? İşte altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 6.659,69 TL

Satış 6.660,55 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 10.644,48 TL

Satış 10.887,46 TL



YARIM ALTIN FİYATI

Alış 21.222,43 TL

Satış 21.774,91 TL



TAM ALTIN FİYATI

Alış 44.414,12 TL

Satış 45.209,53 TL

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