Altında sert yükseliş

Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD istihdam verileri, dolar ve tahvil piyasasının yanı sıra değerli metaller üzerinde de etkili oldu. Verilerin ardından altın tarafındaki hareketin güçlenmesiyle birlikte ons altında kısa sürede sert fiyat değişimleri görüldü. Piyasaların haftalardır beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi cuma günü açıklandı.

ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz ayında sürpriz biçimde 23 bin düştü. İşsizlik oranı yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi. İstihdam piyasasından gelen rakamlar özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyor. İstihdamdaki güçlenme veya zayıflama, Fed'in faiz politikasında izleyeceği yol konusunda piyasaların fiyatlamalarını değiştirebiliyor. Bu nedenle istihdam raporunun açıklanmasının ardından dolar, ABD tahvil faizleri ve altın fiyatlarında oynaklık artabiliyor. Verinin açıklanmasının ardından altın piyasasında alımlar hız kazandı. Ons altındaki günlük yükseliş yüzde 3'ün üzerine çıkarken fiyat 4 bin 361 dolar seviyesini aştı. Gram altın ise 6700 TL seviyesine yaklaştı. Altında yaşanan hareket özellikle kısa süre içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle piyasalarda dikkat çekti. Bir önceki işlem gününde COMEX ağustos vadeli altın kontratı 4 bin 242 dolar seviyesinde kapanmıştı. Altın, istihdam verisinin ardından yeniden güçlü bir yükseliş eğilimine girdi.