Karaoğlanlı Altınbaş kavun hasadı başladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde birkaç yıl önce tavan arasında dedelerinden kalma 'Kavun' çekirdeğinden 7-8 üretici tarafından yaklaşık 200 dönümlük alanda üretimi yapılan kavunların mahallede hasadına başlandı.

Kavunun dışı sarı ve ince kabuklu, aromatik ve oldukça tatlı olması ve sarı parlak rengi dolayısıyla "Altınbaş" olarak adlandırıldığını kaydeden üreticiler, kavunun Karaoğlanlı dışından birkaç yerde deneme üretimi yapıldığını ancak başka yerde yetişmediğini dile getirdi. Üreticilerden Osman Karaböcek, "Kavunumuz bizim atalık tohumumuzdan üretiliyor. Toprağından mıdır bilmiyorum ama sadece Karaloğlanlı'da yetişiyor. Ballı şerbet gibi tadı, bunun gibi bir tat yok" diye konuştu.