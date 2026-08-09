Ticaret Bakanlığı’ndan 80 ülkeye pazar araştırması

Ticaret Bakanlığı, Türk iş dünyasının küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla dünyanın dört bir yanında görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri tarafından hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 sektörel pazar araştırması raporunu ihracatçıların kullanımına sundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılı ilk 7 ayı itibarıyla 80 ülkede ihracatımız açısından önem arz eden sektörlere yönelik olarak 107 adet Sektörel Pazar Araştırması Raporu hazırlanarak Ticaret Bakanlığımızın web sayfası aracılığıyla iş dünyamızın istifadesine sunulmuştur" denildi.