Tire’de incir işçisi ayda 110 bin TL alacak

İzmir Tire'de, incir hasadına sayılı günler kala işçilerin alacakları ücretler de belli oldu. Bölgede, incir hasadına sayılı günlere kala tarım işçilerinin de merakla beklediği yevmiye ve aylıklar da belli oldu. Toplanan komisyon üyelerinin ortak aldıkları kararlara göre, dayı başı ve nakliye dahil çırpıcı ve toplayıcılara net günlük 2 bin TL yevmiye ödenmesi karar bağlandı. Bekçi adı altında yatılı olarak çalışan incir işçilerinin 33 günlük çalışma şartı da 110 bin TL olarak belirlendi. Sepetçi ve taşıyıcı ise pazarlığa tabi olacak.