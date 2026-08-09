Türkiye altınını kendi çıkaracak

Türkiye'nin doğal kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaklaşık 10 bin tonluk altın rezervlerine dikkat çekerek bu kaynağın yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık değere karşılık geldiğini söyledi Altın rezervlerinin üretime alınması gerektiğini belırten Bayraktar, Türkiye'nin altın üretiminin yıllık 100 ton seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

HEDEF 1 MİLYON VARİL Türkiye'nin günlük yaklaşık 1 milyon varillik petrol ihtiyacının yurt içi üretimle karşılanmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, Türkiye Petrollerinin yurt içi ve yurt dışındaki üretiminin günlük 330 bin varil petrol ve doğal gaz düzeyinde olduğunu açıkladı. Bayraktar, bunun ilk etapta günlük 600 bin varil seviyesine çıkarılacağını belirtti.

'DOĞAL GAZ DEPOLARI DOLU'

Türkiye'nin büyük bir çeşitlendirme stratejisi ortaya koyduğunu vurgulayan Bayraktar, "Altyapımızı 5 kat artıracak yatırımlar yaptık. Bu yatırımlarla Türkiye bugün Hürmüz krizine rağmen arz güvenliğinde bir sıkıntı yaşamıyor" dedi. Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranının yaklaşık yüzde 57 olduğunu belirten Bayraktar, Tuz Gölü ve Silivri'deki doğal gaz depolarının yüzde 100 doluluk seviyesinde bulunduğunu açıkladı. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan nükleer santral projelerinde teknoloji, iş modeli ve ticari model seçimi yapılacağını belirten Bayraktar, bu projelerin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden farklı bir yapıyla uygulanabileceğinin değerlendirildiğini söyledi.