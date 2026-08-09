“Türkiye Yüzyılı’nda üretim, yatırım ve istihdam var”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir Şubesi Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, üretim, yatırım ve istihdamın Türkiye'nin kalkınmasındaki en önemli unsurlar olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı, üretimin daha da güçlendiği, yüksek teknolojinin ön plana çıktığı, ihracatın büyüdüğü, küresel rekabet gücümüzün arttığı ve refahın toplumun her kesimine yayıldığı güçlü bir Türkiye idealidir. Bu hedefe giden yolda en büyük gücümüz; milletimizin çalışkanlığı, girişimcilerimizin cesareti, iş dünyamızın üretim azmi ve devletimizin ortaya koyduğu güçlü vizyondur. MÜSİAD gibi üretimi, yatırımı ve milli kalkınmayı önceleyen kuruluşlarımız da bu yürüyüşün en önemli paydaşları olmaya devam edecektir" dedi.

'İZMİR ÖNCÜ ŞEHİRDİR'

İzmir'in üretim potansiyeli ile Türkiye'nin öncü şehirlerinden olduğunu vurgulayan Saygılı, "Şehirleri asıl büyüten, sahip oldukları binalar değil, o şehir için üreten insanlar, yatırım yapan girişimciler ve geleceğe inanan iş insanlarıdır" ifadelerini kullandı. Saygılı, konuşmasının devamında, "İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerleyen ülkemizi; ekonomik açıdan daha güçlü, küresel ölçekte daha etkili bir gelecek beklemektedir" dedi.