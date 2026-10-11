Yaş sebze ihracatı 9 ayda 822 milyon dolara ulaştı

Domates ve biber ihracatındaki artışın öne çıktığı dönemde Romanya 147 milyon 18 bin dolarlık alımla ilk sıraya yerleşti. Almanya ve Rusya ise Türkiye'nin önemli ihracat pazarları oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de yetiştirilen 651 bin 87 ton domates, biber, salatalık, kabak ve diğer sebzeler uluslararası pazarlarda alıcı buldu. Geçen yıl ocak-eylül döneminde 749 milyon 157 bin dolar olan yaş sebze ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artarak 822 milyon 679 bin dolara ulaştı.Yaş sebze ihracatında 304 milyon 163 bin dolarlık getirisiyle domates ilk sırada yer aldı. Domatesi, dış satımından 275 milyon 486 bin dolar kazandıran biber takip etti. Bu dönemde salatalık ve kornişon ihracatından 61 milyon 380 bin dolar, kabaktan 57 milyon 442 bin dolar, havuç ve turptan 39 milyon 638 bin dolar gelir elde edildi.