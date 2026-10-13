ALTIN FİYATLARI | ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? GRAM ALTIN NE KADAR? 13 EKİM 2026 ALTIN FİYATLARI

Piyasalarda haftanın ikinci gününde gözler altında yeni rakamlara çevrildi. Birikim yapanlar şansını altından kullanmak isterken rakamları da yakından takip ediyor. Peki, "Gram altın bugün kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?", "Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor?" İşte 13 Ekim 2026 Salı günü canlı altın fiyatları...