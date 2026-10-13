ALTIN FİYATLARI | ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? GRAM ALTIN NE KADAR? 13 EKİM 2026 ALTIN FİYATLARI

Piyasalarda haftanın ikinci gününde gözler altında yeni rakamlara çevrildi. Birikim yapanlar şansını altından kullanmak isterken rakamları da yakından takip ediyor. Peki, "Gram altın bugün kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?", "Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor?" İşte 13 Ekim 2026 Salı günü canlı altın fiyatları...
Çeyrek Altın
Alış: 10.589
Satış: 10.715
Yarım Altın
Alış: 21.575
Satış: 21.742
Yarım Altın
Alış: 21.178
Satış: 21.329
Tam Altın
Alış: 43.037
Satış: 43.357
Tam Altın
Alış: 42.422
Satış: 42.725
Ata Altın
Alış: 43.712
Satış: 44.455
Ata Altın
Alış: 43.712
Satış: 44.056
Gremse Altın
Alış: 106.749
Satış: 107.877
Gremse Altın
Alış: 105.888
Satış: 106.879
Has Altın
Alış: 6.618,02
Satış: 6.651,89
22 Ayar Altın
Alış: 6.020,40
Satış: 6.232,77
14 Ayar Altın
Alış: 3.616,09
Satış: 4.823,73