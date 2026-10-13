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ALTIN FİYATLARI | ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? GRAM ALTIN NE KADAR? 13 EKİM 2026 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikler yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından dikkatle araştırılıyor. 13 Ekim 2026 Salı günü haftanın ikinci işlem gününde gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ne kadar olduğu merak konusu oldu. Alış ve satış fiyatlarında hangi seviyeler öne çıkıyor? İşte 13 Ekim 2026 güncel altın fiyatları listesi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Piyasalarda haftanın ikinci gününde gözler altında yeni rakamlara çevrildi. Birikim yapanlar şansını altından kullanmak isterken rakamları da yakından takip ediyor. Peki, "Gram altın bugün kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?", "Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor?" İşte 13 Ekim 2026 Salı günü canlı altın fiyatları...

Çeyrek Altın
Alış: 10.589
Satış: 10.715



Yarım Altın
Alış: 21.575
Satış: 21.742

Yarım Altın
Alış: 21.178
Satış: 21.329



Tam Altın
Alış: 43.037
Satış: 43.357

Tam Altın
Alış: 42.422
Satış: 42.725



Ata Altın
Alış: 43.712
Satış: 44.455

Ata Altın
Alış: 43.712
Satış: 44.056



Gremse Altın
Alış: 106.749
Satış: 107.877

Gremse Altın
Alış: 105.888
Satış: 106.879

Has Altın
Alış: 6.618,02
Satış: 6.651,89

22 Ayar Altın
Alış: 6.020,40
Satış: 6.232,77



14 Ayar Altın
Alış: 3.616,09
Satış: 4.823,73

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