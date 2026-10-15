Depoyu doldurmadan önce bakın! 15 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları | Akaryakıta zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatları 15 Ekim 2026 Perşembe günü araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum, özellikle araç kullanarak işe giden ve uzun yolculuk yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları farklı seviyelerde bulunurken LPG fiyatlarında da şehirler arasında değişiklik görülüyor.
Peki, 15 Ekim 2026 benzin fiyatı ne kadar, motorin litre fiyatı kaç TL oldu? LPG fiyatlarında son durum ne? İşte İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 83,80 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 41,20 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 83,60 TL
Motorin: 96,50 TL
LPG: 40,60 TL
ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 84,80 TL
Motorin: 97,70 TL
LPG: 41,29 TL
İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 85,10 TL
Motorin: 98,00 TL
LPG: 41,20 TL