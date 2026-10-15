Depoyu doldurmadan önce bakın! 15 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları | Akaryakıta zam geldi mi?

Akaryakıt fiyatları 15 Ekim 2026 Perşembe günü araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum, özellikle araç kullanarak işe giden ve uzun yolculuk yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları farklı seviyelerde bulunurken LPG fiyatlarında da şehirler arasında değişiklik görülüyor.