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Haberler Ekonomi Depoyu doldurmadan önce bakın! 15 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları | Akaryakıta zam geldi mi?

Depoyu doldurmadan önce bakın! 15 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları | Akaryakıta zam geldi mi?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. 15 Ekim 2026 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de tabelalar yakından takip edilirken üç büyük şehirdeki fiyatlar arasındaki fark da dikkat çekiyor. İşte il il güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Akaryakıt fiyatları 15 Ekim 2026 Perşembe günü araç sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki son durum, özellikle araç kullanarak işe giden ve uzun yolculuk yapmayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları farklı seviyelerde bulunurken LPG fiyatlarında da şehirler arasında değişiklik görülüyor.

Peki, 15 Ekim 2026 benzin fiyatı ne kadar, motorin litre fiyatı kaç TL oldu? LPG fiyatlarında son durum ne? İşte İstanbul Avrupa Yakası, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara ve İzmir için güncel akaryakıt fiyatları.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 83,80 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 83,60 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 84,80 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 41,29 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 85,10 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

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