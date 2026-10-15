SON DAKİKA: Erken emekli olmak isteyenler dikkat! ACELE EDİN! 50-75 bin TL fark edecek

Bu oranlar asgari ücreti nasıl etkiler? Geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyon ortalamalarına göre yüzde 27 artış yapılmıştı. Bu yıl için de yine yüzde 25-30 aralığında bir oranda artış yapılması bekleniyor.

Bu oranlara göre asgari ücret kaç lira olur? Yüzde 25 artış olduğunda 33.030 olan brüt asgari ücret 41.287,50 TL'ye çıkacak. Net asgari ücret ise 28.075,50 TL'den 35.095 TL'yi bulacak. Yüzde 30 artış yapıldığında ise yeni brüt ücret 42.939 TL olacak. Net asgari ücret yüzde 30 artışla 36.500 TL'ye ulaşacak. OVP'deki yüzde 28.4 oranı uygulandığında ise brüt asgari ücret 42.410 TL'yi çıkacak. Net asgari ücret ise 36 bin 49 TL olacak. Asgari ücret borçlanmaları nasıl etkiliyor? Erken emeklilik için prim satın alma işlemi olan borçlanmalarda en düşük rakamlar asgari ücrete göre yapılıyor. Doğum borçlanmasında aylık ödeme asgari ücretin yüzde 32'si olurken, askerlik ve yurtdışı borçlanmalarında yüzde 45'i olarak uygulanıyor. Esnaf da ihya işlemlerinde asgari ücretin yüzde 45'i kadar ödeme yapıyor.