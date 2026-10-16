AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI? | Motorin ve benzine indirim mi geldi? 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları | İzmir akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları 16 Ekim 2026 Cuma günü araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının seyrini etkiliyor.
Brent petroldeki düşüşün ardından indirim beklentisi artarken, pompaya yeni bir fiyat değişikliği yansıyıp yansımayacağı araştırılıyor.
16 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 83,80 TL
Motorin: 96,60 TL
LPG: 41,20 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 83,60 TL
Motorin: 96,50 TL
LPG: 40,60 TL
ANKARA
Benzin: 84,80 TL
Motorin: 97,70 TL
LPG: 41,29 TL