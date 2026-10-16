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Haberler Ekonomi AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI? | Motorin ve benzine indirim mi geldi? 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları | İzmir akaryakıt fiyatları...

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI? | Motorin ve benzine indirim mi geldi? 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları | İzmir akaryakıt fiyatları...

Brent petroldeki düşüş indirim beklentisini artırırken araç sahipleri benzin, motorin ve LPG fiyatlarına odaklandı. 16 Ekim 2026 itibarıyla akaryakıta zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları merak ediliyor. İşte güncel akrayakıt fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Akaryakıt fiyatları 16 Ekim 2026 Cuma günü araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının seyrini etkiliyor.

Brent petroldeki düşüşün ardından indirim beklentisi artarken, pompaya yeni bir fiyat değişikliği yansıyıp yansımayacağı araştırılıyor.

Peki, bugün benzine indirim veya zam var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

16 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 83,80 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 83,60 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA

Benzin: 84,80 TL

Motorin: 97,70 TL

LPG: 41,29 TL

İZMİR

Benzin: 85,10 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

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