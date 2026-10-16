AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI? | Motorin ve benzine indirim mi geldi? 15 Ekim güncel akaryakıt fiyatları | İzmir akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları 16 Ekim 2026 Cuma günü araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, benzin, motorin ve LPG fiyatlarının seyrini etkiliyor.

Peki, bugün benzine indirim veya zam var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları...