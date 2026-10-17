Bütçe maratonu başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde konuştu.
Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı esas alınarak güncellenen Orta Vadeli Program'da ekonomide dayanıklılığın korunması ve güçlendirilmesi hedefi temelinde; dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi tesis etmeyi, istihdamı artırmayı ve ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimlerine yayılmasını sağlayarak gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, "2027 yılında bütçe giderlerinin 27 trilyon 276 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 23 trilyon 408 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Merkezi yönetim bütçesinden 3 trilyon 747 milyar lira ve yüzde 13,7 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz" dedi. Sağlık hizmetleri için ayrılan kaynak 2 trilyon 134 milyar lira olurken, diğer kurumların harcamalarıyla birlikte toplam sağlık bütçesinin 4 trilyon 532 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Deprem bölgelerinde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturulmasının öncelikler arasında yer aldığını belirten Yılmaz, kentsel dönüşüm ödeneğinin yüzde 176 artırılarak 276 milyar liraya çıkarılacağını açıkladı. Sosyal yardım ve destekler için 1 trilyon 341 milyar lira, sosyal konut finansmanı için ise 250 milyar lira kaynak ayrılacak.
BÜYÜME HEDEFİ 4,2
Ekonomiye ilişkin beklentileri de paylaşan Yılmaz, yıl sonu enflasyonunun yüzde 21'e gerilemesini öngördüklerini ifade etti. Yılmaz, "2025 yılında yüzde 3,7 oranında büyüyen ekonomimizin 2026 yılını yüzde 3,3 büyüme ile tamamlamasını bekliyoruz. 2027 yılında küresel görünümde beklenen iyileşmenin ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla büyümenin yüzde 4,2 seviyesine yükselmesini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.
KOMİSYON 21 EKİM'DE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 21 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumla bütçe görüşmeleri başlayacak. Olumsuz gelişmelere rağmen bütçe disiplininden taviz vermediklerini söyleyen Yılmaz, bütçenin, kamu hizmetlerinin kaliteli, adil ve kapsayıcı bir şekilde sunulmasını esas alarak yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen ve sosyal refahı artıran bir yaklaşımla hazırlandığını vurguladı.