Bütçe maratonu başlıyor

Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı esas alınarak güncellenen Orta Vadeli Program'da ekonomide dayanıklılığın korunması ve güçlendirilmesi hedefi temelinde; dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi tesis etmeyi, istihdamı artırmayı ve ekonomik kazanımların toplumun geniş kesimlerine yayılmasını sağlayarak gelir dağılımını iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, "2027 yılında bütçe giderlerinin 27 trilyon 276 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 23 trilyon 408 milyar lira olacağını öngörmekteyiz. Merkezi yönetim bütçesinden 3 trilyon 747 milyar lira ve yüzde 13,7 oranı ile en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz" dedi. Sağlık hizmetleri için ayrılan kaynak 2 trilyon 134 milyar lira olurken, diğer kurumların harcamalarıyla birlikte toplam sağlık bütçesinin 4 trilyon 532 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Deprem bölgelerinde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturulmasının öncelikler arasında yer aldığını belirten Yılmaz, kentsel dönüşüm ödeneğinin yüzde 176 artırılarak 276 milyar liraya çıkarılacağını açıkladı. Sosyal yardım ve destekler için 1 trilyon 341 milyar lira, sosyal konut finansmanı için ise 250 milyar lira kaynak ayrılacak.