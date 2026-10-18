2027 vergi gelirleri 22 trilyonu aşacak

TBMM'ye sunulan 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, devletin gelecek yılki gelir ve harcama hedeflerini ortaya koydu. Teklifte vergi gelirlerinin 22.1 trilyon liraya yükselmesi öngörülürken sigara ve tütün mamullerinden 795.9 milyar lira, alkollü içkilerden 259.6 milyar lira, şans oyunlarından ise 104 milyar lira gelir elde edilmesi hedeflendi.

Taşınmaz satış gelirlerinin yüzde 507 artışla 125 milyar liraya ulaşması beklenen bütçede, trafik para cezaları, tapu harçları ve dijital hizmet vergisi de önemli gelir kalemleri arasında yer aldı. GÖRÜŞMELER BİR AY SÜRECEK

Kamu personeli için 6.3 trilyon liralık ödeme planlanırken araştırmageliştirme çalışmalarına 125.9 milyar lira, uzay ve havacılık programlarına ise 24.6 milyar lira kaynak ayrılması öngörüldü. Görüşmeleri 21 Ekim Çarşamba günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayacak ve bir ay sürecek olan teklifteki bazı detaylı rakamlar şöyle:

PERSONELE 6.3 TRİLYON TL

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yıl 6.3 trilyon lira nakdi ödeme planlanıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 794 milyar 497 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 1 trilyon 113 milyar 830 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak.

SİGARADAN 795 MİLYAR TL

2027 yılında yüzde 55.8 artışla 3.3 trilyon TL olarak öngörülen özel tüketim vergisinin (ÖTV) 1.2 trilyonu motorlu taşıt araçlarından, 259.6 milyarı alkollü içkilerden, 795.9 milyar TL'si sigara gibi tütün mamulleri, 31.5 milyarı kolalı gazozlardan oluşuyor.

DEĞERLI konut vergisi kapsamında 2027'de yüzde 40.8 artışla 787.5 milyon TL gelir tahsil edilecek.

104 MİLYAR TL ŞANS OYUNLARINDAN

BANKA ve sigorta muameleleri kapsamında 991 milyar TL gelir öngörülürken, şans oyunları vergisinden 104 milyar TL (2026 yılına göre yüzde 30.2 artış), özel iletişim vergisinden 84.5 milyar TL, dijital hizmet vergisinden 24.2 milyar TL, konaklama vergisinden 27.2 milyar TL gelir sağlanacak.

TOPLAM HARÇLAR 759 MİLYAR TL

HARÇLAR vergisi ise yargılama haçları 147 milyar TL, 39.7 milyar TL noter harçları, 394.5 milyar TL tapu harçları, 21.8 milyar trafik harçları, 22.6 milyar TL yurt dışı harcı olarak toplam 759 milyar TL olarak gerçekleşecek.

VERGI gelirlerinin 80 milyar TL'si döner sermayelerden oluşacak.

KİRA GELİRLERİ

2026 yılına göre yüzde 25.1 oranında artış sağlanacak olan kira gelirleri toplamı ise 42.9 milyar TL. Lojmanlardan 18.6 milyar, sosyal tesislerden 10.9 milyar TL vergi kazancı sağlanacak.

ALINAN bağış ve yardımlar ile özel gelirler ise 156.3 milyar TL olarak şekillendi.

FAIZ gelirleri toplamı ise yüzde 28 oranındaki artışla 538.5 milyar TL'ye ulaşacak.

GSM işletmelerinden alınan hazine payları ise 76.7 milyar TL.

TRAFİK PARA CEZALARI

PARA cezaları gelirleri toplamı ise 2026'ya göre yüzde 30.8 artışla 489.9 milyar TL'yi bulacak. Bunun 14.8 milyar TL'si yargı cezalarından, 82.8 milyar TL'si idari para cezalarından, 200.7 milyon TL'si trafik para cezalarından gelecek. Çevre idari para cezalarından ise 1.9 milyar TL gelmesi öngörülüyor.

ŞEHİT VE GAZİLERE 30 MİLYAR TL ÖDEME

2027 yılı için şehit yakınları ve gazilere 30 milyar 25 milyon 113 bin lira tahsis edilmesi planlandı. BIRÇOK alanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük katkısı olan araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına 2027 yılında 125 milyar 949 milyon 860 bin lira ayrıldı.

UZAY HARCAMALARI 24.5 MİLYAR TL

UZAY ve havacılık programının 2027 bütçesinden aldığı pay 24 milyar 587 milyon 454 bin lira olarak belirlendi.

ÇOCUKLARIN korunması ve gelişiminin sağlanması programı kapsamında 76 milyar 539 milyon 734 bin lira ayrılması öngörüldü.

KADININ güçlenmesi de bütçe ödeneğinde ayrı bir program ile desteklenen başlıklar arasında yer aldı. Bu programa 2027 yılında 11 milyar 61 milyon 59 bin lira ayrıldı.