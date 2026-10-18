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Haberler Ekonomi Emekliye 35 bin TL promosyon fırsatı! Ekim ayında en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Emekliye 35 bin TL promosyon fırsatı! Ekim ayında en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Emekli maaş promosyonlarında ekim ayıyla birlikte bankaların sunduğu kampanyalar araştırılıyor. Maaşını başka bankaya taşımayı düşünen milyonlarca emekli, 35 bin TL seviyesine kadar yükselen promosyon fırsatlarını ve başvuru şartlarını araştırıyor. Bankalar, emekli maaşını taşıma ve belirli süreyle aynı bankadan alma taahhüdü karşılığında nakit promosyonun yanı sıra ek avantajlar da sunabiliyor. Peki, Ekim 2026'da hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor? İşte bankaların güncel kampanyaları, ödeme tutarları ve başvuru koşulları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Emekliye 35 bin TL promosyon fırsatı! Ekim ayında en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

Bankalar, emekli maaşını taşıyan veya mevcut bankasında kalmayı taahhüt eden müşterilerine sundukları ödemeleri güncellerken, bazı kampanyalarda toplam kazanç 35 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin ise maaş tutarı, taahhüt süresi ve bankaların ek kampanya şartlarına dikkat etmesi gerekiyor. İşte Ekim 2026 emekli promosyonlarında güncel rakamlar ve başvuru şartları...

Emekliye 35 bin TL promosyon fırsatı! Ekim ayında en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026

15.000 TL chip-para kampanyasından; 16 Eylül – 16 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil'den Akbanklı olup SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan SGK emeklileri faydalanabilir.

Ek olarak 15.000 TL'ye varan chip-parayı aşağıdaki adımları uygulayarak kazanabilirsiniz:

SGK emekli maaşınızı Akbank Mobil'den taşımanıza 3.000 TL

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına sahip olmanız durumunda 5.500 TL

Vereceğiniz 2 otomatik fatura ödeme talimatıyla 3.000 TL

2.000 TL ve üzeri Axess veya Wings kart harcamanızda aylık 1.000 TL, 3 ayda toplam 3.000 TL

Akbank Mobil'de yer alan Mobilin Akbanklısı'na katılarak 500 TL chip-para kazanabilirsiniz.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

DenizBank "Emeklilere 18 bin TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

"12.000 TL'ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren Kredili Mevduat Hesabı, 2 adet Otomatik Fatura Talimatı ve aktif Kredi Kartımızı kullanan emeklilere maaş tutarına göre 18.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları kampanya şartlarına aşağıda ulaşabilirsiniz."

Emekliye 35 bin TL promosyon fırsatı! Ekim ayında en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;
bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL;
10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL;
15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL;
20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

Emekliye 35 bin TL promosyon fırsatı! Ekim ayında en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Emekliye 35 bin TL promosyon fırsatı! Ekim ayında en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL

ING EMEKLİ PROMOSYON

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

Emekliye 35 bin TL promosyon fırsatı! Ekim ayında en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

Maaş Tutarı;

0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

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