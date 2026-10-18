Enerjinin devleri İstanbul’da buluşacak

16. Türkiye Enerji Zirvesi, 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul'da "Avrupa-Akdeniz Bölgesi'nde Enerji Güvenliği ve Yatırım Fırsatları" temasıyla düzenlenecek. Zirvede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın özel oturumunun yanı sıra jeopolitik gelişmeler, enerji arz güvenliği, bölgesel piyasalar, küresel petrol piyasaları ve yeni yatırım fırsatları ele alınacak. Uluslararası katılımcıların yer alacağı etkinlikte, Türkiye'nin Avrupa ve Akdeniz'deki enerji iş birliklerinde üstlenebileceği rol de değerlendirilecek.

İŞ BİRLİKLERİ GÖRÜŞÜLECEK

ZIRVENIN uluslararası programında, 12 ülke ve bölgeden enerji düzenleyici otoritelerin katılımıyla Akdeniz enerji piyasalarında iş birliği ve düzenleyici mekanizmalar görüşülecek. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri ise T-MED girişimi kapsamında Akdeniz'e yönelik stratejileri ele alacak. AB'nin 2035'e kadar 25 milyar avroya kadar yatırımı harekete geçirme hedefinin de gündeme geleceği zirvede, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve Med-TSO temsilcileri yer alacak; ayrıca Güney Akdeniz'in AB'nin doğal gaz arz güvenliğindeki rolüne ilişkin davetlilere özel bir çalıştay düzenlenecek.