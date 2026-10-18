Memurların fazla mesai ücretleri belli oldu

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, memurların fazla mesai ücretleri 1 Ocak 2027 itibarıyla artırılacak. Bu yıl saat başına 16 lira 55 kuruş olarak uygulanan genel fazla mesai ücreti, yeni yılda 19 lira 85 kuruşa yükselerek yaklaşık yüzde 20 artış gösterecek.
Kadro ve görev alanlarına göre farklı tarifelerin uygulanacağı düzenlemede, bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan personel ile makam şoförlerine ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 21 lira 15 kuruş ödenecek. Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförler için de aynı ücret uygulanırken aylık fazla mesai sınırı 60 saat olacak. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan ve fazla mesaileri karşılığında izin kullanamayan personele saat başına 19 lira 85 kuruş verilecek.
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EN yüksek fazla mesai ücreti ise belirli mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeli için belirlendi. Bu kapsamdaki personele ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 33 lira 85 kuruş ödenecek. Öte yandan, 2027 yılında kamu görevlilerinin yurt içi gündelik tutarlarında da artış öngörülüyor.
TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının gündeliği 925 liradan 1260 liraya, bazı üst düzey kamu görevlilerinin gündeliği ise 900 liradan 1230 liraya çıkarılacak. Ek göstergesi 8 bin ve üzerinde olan kadrolarda görev yapan memurların gündeliği 1210 lira, en alt kademedeki memurların gündeliği ise 1160 lira olacak.