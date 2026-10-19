Haberler Ekonomi Bakan Bayraktar'dan heyecanlandıran 'Gabar' açıklaması: Yeni bir müjde vereceğiz Bakan Bayraktar'dan heyecanlandıran 'Gabar' açıklaması: Yeni bir müjde vereceğiz Şırnak Gabar'da petrol arama çalışmalarında gözler batı bölgesine çevrildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 'Önemli rezervler keşfetmek üzereyiz' açıklaması, bölgede yeni bir petrol müjdesi beklentisini artırdı. İHA









Türkiye'nin enerji haritasında önemli bir yer edinen Şırnak Gabar Dağında petrol arama ve üretim faaliyetleri yeni bir aşamaya taşınırken, bölgeden gelebilecek yeni keşif haberi heyecan oluşturdu. Günlük petrol üretiminin 84 bin varile ulaştığını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'ın batısında önemli rezervlerin keşfedilmek üzere olduğunu bildirdi. Üretimin 100 bin varilin üzerine çıkarılabileceğini belirten Bayraktar'ın açıklamaları, gözleri bir kez daha Şırnak'ın yer altı kaynaklarına çevirdi. Türkiye'nin yerli petrol üretimini artırma hedefinde öne çıkan Gabar'da mevcut kuyulardan üretimin sürdürülmesinin yanı sıra yeni rezervlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.





GABAR'DA 84 BİN VARİLİ AŞAN ÜRETİM, YENİ HEDEF 100 BİNİN ÜZERİ

Gabar'da günlük petrol üretiminin 84 bin varile ulaştığını belirten Bayraktar, mevcut rezervlerin ekonomiye kazandırılması ve üretim kapasitesinin daha ileri seviyelere taşınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bölgenin üretim potansiyeline dikkat çeken Bayraktar, "Gabar'da şu anda günlük 84 bin varil üretime ulaştık. Gabar'da mevcut rezervi üretip arttırmaya çalışıyoruz. Gabar'ı 100 bin varilin üzerine götürebilecek bir potansiyeli görüyoruz orada" ifadelerini kullandı.