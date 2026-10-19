Benzine indirim geliyor mu? 19 Ekim 2026 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

19 Ekim 2026 Pazartesi günü benzin indirimi olup olmayacağı, motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı ve LPG fiyatlarının hangi seviyede olduğu merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırırken, olası fiyat değişiklikleri de yakından izleniyor. İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin son durum...