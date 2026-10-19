Benzine indirim geliyor mu? 19 Ekim 2026 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

19 Ekim 2026 Pazartesi günü benzin indirimi olup olmayacağı, motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı ve LPG fiyatlarının hangi seviyede olduğu merak ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırırken, olası fiyat değişiklikleri de yakından izleniyor. İşte benzin, motorin ve LPG fiyatlarına ilişkin son durum...
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
20 Ekim Salı gününden itibaren benzine 4,30 TL'lik indirim uygulanacak. İndirimli fiyatlar yarından itibaren pompaya yansıyacak.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE FİYATLAR
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 84.70 TL
Motorin litre fiyatı: 90.20 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 84.50 TL
Motorin litre fiyatı: 90.00 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 85.90 TL
Motorin litre fiyatı: 91.50 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 85.70 TL
Motorin litre fiyatı: 91.30 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL