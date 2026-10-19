Dijital ilanlar bakanlık radarında

TICARET Bakanlığı, sosyal medya platformlarında mevzuata aykırı taşınmaz ve taşıt ilanı paylaşan toplam 152 emlak ve oto galeri işletmesine bugüne kadar 15,2 milyon lira idari para cezası uyguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son incelemeler kapsamında sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı ilan yayımlayan 70 işletmeye 7 milyon lira ceza verildiği bildirildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) entegre olmadığı ve kimlik ile yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen Meta'ya 20 milyon, TikTok'a ise 4 milyon lira idari para cezası uygulandığı, Meta'ya verilen toplam cezanın 36,2 milyon liraya ulaştığı belirtildi.