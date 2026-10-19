Haberler Ekonomi Gram altın haftaya yükselişle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum Gram altın haftaya yükselişle başladı! İşte altın fiyatlarında son durum Gram altın, ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin gelişmeler ve küresel piyasalardaki hareketliliğin etkisiyle haftaya yükselişle başladı. Peki, altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Ekim Pazartesi canlı altın fiyatları... AA









Cuma günü, 6 bin 685 lira ile 6 bin 602 lira bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 6 bin 631 liradan tamamladı.



Haftanın ilk işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 655 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 900 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 399 liradan satılıyor.





Tahvil faizlerindeki geri çekilme, petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki zayıflamadan destek bulan altının ons fiyatı da yüzde 0,3 artışla 4 bin 180 dolardan işlem görüyor.



Jeopolitik tarafta ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerde yeni bir anlaşma zemini aranması mevcut iyimserlikleri artırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtirken aynı zamanda diplomasi için de hazır oldukları mesajını yineledi.