Piyasalarda kapanış tablosu: BIST 100 günü yüzde 2,49 kayıpla noktaladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 11.430,14 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 291,58 puan azalırken toplam işlem hacmi 106,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 1,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,39 ile finansal kiralama faktoring oldu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini verirken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu.