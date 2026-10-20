  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi 20 EKİM ALTIN FİYATLARI | ALTIN DÜŞTÜ MÜ? ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

20 EKİM ALTIN FİYATLARI | ALTIN DÜŞTÜ MÜ? ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde yatırım yapanlar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Düşüş seyrini devam ettiren altın ilerleyen günlerde ne kadardan işlem göreceğini merak konusu oluyor. Küresel piyasaların durumu altını doğrudan etkilerken beklentiler fiyatlarını yönünü etkiliyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve Cumhuriyet altını kaç TL?İşte 20 Ekim 2026 altın fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında haftanın ikinci günü hareketlilik devam ediyor. Değişimleri takip etmek isteyen yatırımcılar fiyatlara odaklandı.

Altında küresel hareketlilikler fiyatları doğrudan etkilerken değişiklikleri takip etmek isteyen altın yatırımcıları merakla bugünün fiyatlarını araştırıyor.. Peki gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını bugün kaç liradan satılıyor?

İşte 20 Ekim Salı güncel altın fiyatları ve piyasada öne çıkan gelişmeler...

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı:6.608,02 TL

Gram altın satış fiyatı:6.608,88 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın alış fiyatı:10.724,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:10.802,00 TL

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.142,83

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.143,29


CUMHURİYET ALTINI NE KADAR EDİYOR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı:42.784,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:43.077,00 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA