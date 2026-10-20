20 EKİM ALTIN FİYATLARI | ALTIN DÜŞTÜ MÜ? ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarında haftanın ikinci günü hareketlilik devam ediyor. Değişimleri takip etmek isteyen yatırımcılar fiyatlara odaklandı.
Altında küresel hareketlilikler fiyatları doğrudan etkilerken değişiklikleri takip etmek isteyen altın yatırımcıları merakla bugünün fiyatlarını araştırıyor.. Peki gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını bugün kaç liradan satılıyor?
İşte 20 Ekim Salı güncel altın fiyatları ve piyasada öne çıkan gelişmeler...
GRAM ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı:6.608,02 TL
Gram altın satış fiyatı:6.608,88 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı:10.724,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:10.802,00 TL
ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın alış (USD) fiyatı:4.142,83
Ons altın satış (USD) fiyatı:4.143,29
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR EDİYOR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı:42.784,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı:43.077,00 TL