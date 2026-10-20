EKİM AYI EMEKLİ PROMOSYONU 2026 | BANKALAR SIRAYA GİRDİ: EN YÜKSEK PROMOSYON O BANKADA

Akbank Mobil üzerinden ilk kez müşteri olan ve SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlar için 15 bin TL'ye kadar ilave ödeme imkanı bulunuyor. Tüm kampanya avantajlarından yararlanılması halinde toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Akbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor. 16 Ekim'e kadar sürecek kampanyada, ana ödemenin üzerine ek fırsatlarla toplam kazanç artırılabiliyor.

Vakıf Katılım, emekli maaşını bankaya taşımayı tercih edenlere gelir düzeyine göre nakit promosyon imkanı sağlıyor. Aylık maaş kademesine bağlı olarak değişen ödemeler 8 bin 750 TL'den başlarken en yüksek promosyon tutarı 25 bin TL'ye ulaşıyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kredi, nakit avans ve Bankkart avantajları sunuyor. Kampanya kapsamında 40 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve 25 bin TL'ye kadar 3 ay taksitli faizsiz nakit avans imkanı sağlanıyor. Nakit promosyon ve diğer fırsatların birlikte değerlendirilmesiyle toplam kampanya avantajı 90 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 13 bin TL ile 27 bin TL arasında değişen promosyon ve ek ödeme fırsatları sunuyor. En yüksek tutara ulaşabilmek için iki otomatik fatura talimatı verilmesi, Yedek Hesap başvurusu yapılması ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin TL'lik alışveriş gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Banka, yakınlarını Türkiye Finans'a yönlendiren emeklileri de ödüllendiriyor. Maaşını taşıyan her yeni emekli yakını için 500 TL, toplamda ise 5 bin TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor. Böylece tüm koşulları karşılayan emekliler için toplam avantaj 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını bünyesine taşıyanlara 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon ödüyor. Maaş tutarına göre değişen bu ödemeye, bankanın sunduğu ek kampanya fırsatları da dahil edilebiliyor. Otomatik fatura talimatı veren, kredi kartını aktif kullanan ve yeni kasko ya da konut sigortası yaptıran emekliler için toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.