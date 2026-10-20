Memur maaş zammı ne kadar olacak? | 2027 Polis, doktor, hemşire maaşları yeni yılda ne kadar zamlanacak?

Memur emeklilerinin en düşük aylığı da aynı zam senaryosuna göre hesaplandı. Buna göre temmuz ayında 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 55 liraya yükselmesi öngörülüyor

Temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşının, ocak zammının yüzde 8,02 olması halinde 75 bin 856 liraya ulaşması bekleniyor.

MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.