Memur maaş zammı ne kadar olacak? | 2027 Polis, doktor, hemşire maaşları yeni yılda ne kadar zamlanacak?

Ocak 2027'de yapılacak maaş artışları için hesaplamalar sürüyor. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkını bekliyor.
Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıklanan yıl sonu enflasyon beklentisi, maaş artışlarına ilişkin yeni bir senaryoyu gündeme getirdi.
ENFLASYON FARKI İÇİN 3 VERİ KALDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Temmuz, ağustos ve eylül verilerinin ardından ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor.
MERKEZ'DEN YENİ İPUCU
Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu.
Piyasa katılımcılarına göre 6 aylık enflasyon yaklaşık olarak yüzde 10,08 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 2,88 enflasyon farkı oluşacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,02'ye ulaşacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 856 TL'YE ÇIKABİLİR
Temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşının, ocak zammının yüzde 8,02 olması halinde 75 bin 856 liraya ulaşması bekleniyor.
Memur emeklilerinin en düşük aylığı da aynı zam senaryosuna göre hesaplandı. Buna göre temmuz ayında 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 55 liraya yükselmesi öngörülüyor
MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR
Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.
Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde olacağı hesaplanıyor.
Bu senaryoya göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yaklaşık yüzde 7'ye ulaşması bekleniyor.
Hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye yükselebilecek.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,66 oldu. Bu tahmin doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 2,91 enflasyon farkı oluşabileceği, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yüzde 8,05'e ulaşabileceği hesaplanıyor.
Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 75 bin 877 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 65 TL'ye yükselebilecek.
Finansal Kurumlar Birliği araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,39 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,73 seviyesine ulaşması bekleniyor.
Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının yüzde 8,66'ya çıkabileceği hesaplanıyor.
Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının 76 bin 305 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 257 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor.
İŞTE MESLEK MESLEK YENİ HESAP!
Uzman Doktor — Mevcut maaş: 170.730 TL
TCMB (%6,67 zam): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL
OVP (%7 zam): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL
Piyasa (%8,02 zam): 184.423 TL — Zam farkı: +13.693 TL
AA Finans (%8,05 zam): 184.474 TL — Zam farkı: +13.744 TL
FKE (%8,66 zam): 185.515 TL — Zam farkı: +14.785 TL
PROFESÖR — MEVCUT MAAŞ: 153.208 TL
TCMB (%6,67 zam): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL
OVP (%7 zam): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL
Piyasa (%8,02 zam): 165.495 TL — Zam farkı: +12.287 TL
AA Finans (%8,05 zam): 165.541 TL — Zam farkı: +12.333 TL
FKE (%8,66 zam): 166.476 TL — Zam farkı: +13.268 TL
MÜHENDİS — MEVCUT MAAŞ: 109.185 TL
TCMB (%6,67 zam): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL
OVP (%7 zam): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL
Piyasa (%8,02 zam): 117.942 TL — Zam farkı: +8.757 TL
AA Finans (%8,05 zam): 117.974 TL — Zam farkı: +8.789 TL
FKE (%8,66 zam): 118.640 TL — Zam farkı: +9.455 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU) — MEVCUT MAAŞ: 107.110 TL
TCMB (%6,67 zam): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL
OVP (%7 zam): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL
Piyasa (%8,02 zam): 115.700 TL — Zam farkı: +8.590 TL
AA Finans (%8,05 zam): 115.732 TL — Zam farkı: +8.622 TL
FKE (%8,66 zam): 116.386 TL — Zam farkı: +9.276 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ — MEVCUT MAAŞ: 102.779 TL
TCMB (%6,67 zam): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL
OVP (%7 zam): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL
Piyasa (%8,02 zam): 111.022 TL — Zam farkı: +8.243 TL
AA Finans (%8,05 zam): 111.053 TL — Zam farkı: +8.274 TL
FKE (%8,66 zam): 111.680 TL — Zam farkı: +8.901 TL
AVUKAT — MEVCUT MAAŞ: 102.135 TL
TCMB (%6,67 zam): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL
OVP (%7 zam): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL
Piyasa (%8,02 zam): 110.326 TL — Zam farkı: +8.191 TL
AA Finans (%8,05 zam): 110.357 TL — Zam farkı: +8.222 TL
FKE (%8,66 zam): 110.980 TL — Zam farkı: +8.845 TL
BAŞKOMİSER — MEVCUT MAAŞ: 101.242 TL
TCMB (%6,67 zam): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL
OVP (%7 zam): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL
Piyasa (%8,02 zam): 109.362 TL — Zam farkı: +8.120 TL
AA Finans (%8,05 zam): 109.392 TL — Zam farkı: +8.150 TL
FKE (%8,66 zam): 110.010 TL — Zam farkı: +8.768 TL
POLİS MEMURU — MEVCUT MAAŞ: 92.618 TL
TCMB (%6,67 zam): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL
OVP (%7 zam): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL
Piyasa (%8,02 zam): 100.046 TL — Zam farkı: +7.428 TL
AA Finans (%8,05 zam): 100.074 TL — Zam farkı: +7.456 TL
FKE (%8,66 zam): 100.639 TL — Zam farkı: +8.021 TL
UZMAN ÖĞRETMEN — MEVCUT MAAŞ: 92.166 TL
TCMB (%6,67 zam): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL
OVP (%7 zam): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL
Piyasa (%8,02 zam): 99.558 TL — Zam farkı: +7.392 TL
AA Finans (%8,05 zam): 99.585 TL — Zam farkı: +7.419 TL
FKE (%8,66 zam): 100.148 TL — Zam farkı: +7.982 TL
VAİZ — MEVCUT MAAŞ: 86.983 TL
TCMB (%6,67 zam): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL
OVP (%7 zam): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL
Piyasa (%8,02 zam): 93.959 TL — Zam farkı: +6.976 TL
AA Finans (%8,05 zam): 93.985 TL — Zam farkı: +7.002 TL
FKE (%8,66 zam): 94.516 TL — Zam farkı: +7.533 TL
HEMŞİRE (ÜNİVERSİTE MEZUNU) — MEVCUT MAAŞ: 84.845 TL
TCMB (%6,67 zam): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL
OVP (%7 zam): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL
Piyasa (%8,02 zam): 91.650 TL — Zam farkı: +6.805 TL
AA Finans (%8,05 zam): 91.675 TL — Zam farkı: +6.830 TL
FKE (%8,66 zam): 92.193 TL — Zam farkı: +7.348 TL
ÖĞRETMEN — MEVCUT MAAŞ: 83.254 TL
TCMB (%6,67 zam): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL
OVP (%7 zam): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL
Piyasa (%8,02 zam): 89.931 TL — Zam farkı: +6.677 TL
AA Finans (%8,05 zam): 89.956 TL — Zam farkı: +6.702 TL
FKE (%8,66 zam): 90.464 TL — Zam farkı: +7.210 TL
TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU) — MEVCUT MAAŞ: 75.877 TL
TCMB (%6,67 zam): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL
OVP (%7 zam): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL
Piyasa (%8,02 zam): 81.962 TL — Zam farkı: +6.085 TL
AA Finans (%8,05 zam): 81.985 TL — Zam farkı: +6.108 TL
FKE (%8,66 zam): 82.448 TL — Zam farkı: +6.571 TL
MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU) — MEVCUT MAAŞ: 73.070 TL
TCMB (%6,67 zam): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL
OVP (%7 zam): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL
Piyasa (%8,02 zam): 78.930 TL — Zam farkı: +5.860 TL
AA Finans (%8,05 zam): 78.952 TL — Zam farkı: +5.882 TL
FKE (%8,66 zam): 79.398 TL — Zam farkı: +6.328 TL
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI — MEVCUT MAAŞ: 70.224 TL
TCMB (%6,67 zam): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL
OVP (%7 zam): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL
Piyasa (%8,02 zam): 75.856 TL — Zam farkı: +5.632 TL
AA Finans (%8,05 zam): 75.877 TL — Zam farkı: +5.653 TL
FKE (%8,66 zam): 76.305 TL — Zam farkı: +6.081 TL
İŞTE EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI
Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 112.140 TL
TCMB (%6,67 zam): 119.620 TL — Zam farkı: +7.480 TL
OVP (%7 zam): 119.988 TL — Zam farkı: +7.848 TL
AA Finans (%8,05 zam): 121.167 TL — Zam farkı: +9.027 TL
Piyasa (%8,02 zam): 121.139 TL — Zam farkı: +8.999 TL
FKE (%8,66 zam): 121.851 TL — Zam farkı: +9.711 TL
Genel Müdür (1/1)
Mevcut maaş: 99.377 TL
TCMB (%6,67 zam): 106.010 TL — Zam farkı: +6.633 TL
OVP (%7 zam): 106.333 TL — Zam farkı: +6.956 TL
AA Finans (%8,05 zam): 107.377 TL — Zam farkı: +8.000 TL
Piyasa (%8,02 zam): 107.347 TL — Zam farkı: +7.970 TL
FKE (%8,66 zam): 107.983 TL — Zam farkı: +8.606 TL
PROFESÖR (1/4)
Mevcut maaş: 80.490 TL
TCMB (%6,67 zam): 85.860 TL — Zam farkı: +5.370 TL
OVP (%7 zam): 86.124 TL — Zam farkı: +5.634 TL
AA Finans (%8,05 zam): 86.969 TL — Zam farkı: +6.479 TL
Piyasa (%8,02 zam): 86.946 TL — Zam farkı: +6.456 TL
FKE (%8,66 zam): 87.460 TL — Zam farkı: +6.970 TL
PRATİSYEN HEKİM (1/4)
Mevcut maaş: 68.691 TL
TCMB (%6,67 zam): 73.274 TL — Zam farkı: +4.583 TL
OVP (%7 zam): 73.500 TL — Zam farkı: +4.809 TL
AA Finans (%8,05 zam): 74.221 TL — Zam farkı: +5.530 TL
Piyasa (%8,02 zam): 74.201 TL — Zam farkı: +5.510 TL
FKE (%8,66 zam): 74.640 TL — Zam farkı: +5.949 TL
KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)
Mevcut maaş: 65.853 TL
TCMB (%6,67 zam): 70.246 TL — Zam farkı: +4.393 TL
OVP (%7 zam): 70.466 TL — Zam farkı: +4.613 TL
AA Finans (%8,05 zam): 71.154 TL — Zam farkı: +5.301 TL
Piyasa (%8,02 zam): 71.134 TL — Zam farkı: +5.281 TL
FKE (%8,66 zam): 71.556 TL — Zam farkı: +5.703 TL
BAŞKOMİSER (1/4)
Mevcut maaş: 47.877 TL
TCMB (%6,67 zam): 51.070 TL — Zam farkı: +3.193 TL
OVP (%7 zam): 51.229 TL — Zam farkı: +3.352 TL
AA Finans (%8,05 zam): 51.731 TL — Zam farkı: +3.854 TL
Piyasa (%8,02 zam): 51.717 TL — Zam farkı: +3.840 TL
FKE (%8,66 zam): 52.023 TL — Zam farkı: +4.146 TL
MÜHENDİS (1/4)
Mevcut maaş: 47.693 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.877 TL — Zam farkı: +3.184 TL
OVP (%7 zam): 51.035 TL — Zam farkı: +3.342 TL
AA Finans (%8,05 zam): 51.532 TL — Zam farkı: +3.839 TL
Piyasa (%8,02 zam): 51.518 TL — Zam farkı: +3.825 TL
FKE (%8,66 zam): 51.823 TL — Zam farkı: +4.130 TL
POLİS MEMURU (1/4)
Mevcut maaş: 47.093 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.239 TL — Zam farkı: +3.146 TL
OVP (%7 zam): 50.395 TL — Zam farkı: +3.302 TL
AA Finans (%8,05 zam): 50.884 TL — Zam farkı: +3.791 TL
Piyasa (%8,02 zam): 50.869 TL — Zam farkı: +3.776 TL
FKE (%8,66 zam): 51.171 TL — Zam farkı: +4.078 TL
ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL
Piyasa (%8,02 zam): 50.670 TL — Zam farkı: +3.762 TL
FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL
HEMŞİRE (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL
Piyasa (%8,02 zam): 50.670 TL — Zam farkı: +3.762 TL
FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL
İMAM-HATİP
Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL
Piyasa (%8,02 zam): 50.670 TL — Zam farkı: +3.762 TL
FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL
Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 46.908 TL
TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL
OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL
AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL
Piyasa (%8,02 zam): 50.670 TL — Zam farkı: +3.762 TL
FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 39.681 TL
TCMB (%6,67 zam): 42.327 TL — Zam farkı: +2.646 TL
OVP (%7 zam): 42.457 TL — Zam farkı: +2.776 TL
AA Finans (%8,05 zam): 42.875 TL — Zam farkı: +3.194 TL
Piyasa (%8,02 zam): 42.864 TL — Zam farkı: +3.183 TL
FKE (%8,66 zam): 43.117 TL — Zam farkı: +3.436 TL
TEKNİSYEN (LİSE - 1/4)
Mevcut maaş: 33.995 TL
TCMB (%6,67 zam): 36.263 TL — Zam farkı: +2.268 TL
OVP (%7 zam): 36.376 TL — Zam farkı: +2.381 TL
AA Finans (%8,05 zam): 36.732 TL — Zam farkı: +2.737 TL
Piyasa (%8,02 zam): 36.721 TL — Zam farkı: +2.726 TL
FKE (%8,66 zam): 36.939 TL — Zam farkı: +2.944 TL
MEMUR (LİSANS - 1/4)
Mevcut maaş: 31.313 TL
TCMB (%6,67 zam): 33.402 TL — Zam farkı: +2.089 TL
OVP (%7 zam): 33.506 TL — Zam farkı: +2.193 TL
AA Finans (%8,05 zam): 33.834 TL — Zam farkı: +2.521 TL
Piyasa (%8,02 zam): 33.824 TL — Zam farkı: +2.511 TL
FKE (%8,66 zam): 34.025 TL — Zam farkı: +2.712 TL