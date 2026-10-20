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Memur maaş zammı ne kadar olacak? | 2027 Polis, doktor, hemşire maaşları yeni yılda ne kadar zamlanacak?

Memur ve memur emeklisi maaş zammında yeni hesaplama gündeme geldi. Milyonların beklediği Ocak 2027 artışı için enflasyon tahminleri yakından takip edilirken, en düşük memur maaşından polis, öğretmen ve doktor maaşlarına kadar birçok kalemde değişim beklentisi oluştu. Peki, yeni zam hesabına göre maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Ocak 2027'de yapılacak maaş artışları için hesaplamalar sürüyor. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkını bekliyor.

Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıklanan yıl sonu enflasyon beklentisi, maaş artışlarına ilişkin yeni bir senaryoyu gündeme getirdi.

ENFLASYON FARKI İÇİN 3 VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 oldu. Böylece temmuz-eylül dönemindeki üç aylık enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklilerinin ocak ayında enflasyon farkı alabilmesi için 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Temmuz, ağustos ve eylül verilerinin ardından ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

MERKEZ'DEN YENİ İPUCU

Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu.

Piyasa katılımcılarına göre 6 aylık enflasyon yaklaşık olarak yüzde 10,08 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 2,88 enflasyon farkı oluşacak. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,02'ye ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN 856 TL'YE ÇIKABİLİR

Temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükselen en düşük memur maaşının, ocak zammının yüzde 8,02 olması halinde 75 bin 856 liraya ulaşması bekleniyor.

Memur emeklilerinin en düşük aylığı da aynı zam senaryosuna göre hesaplandı. Buna göre temmuz ayında 31 bin 527 lira 77 kuruş olan en düşük memur emeklisi aylığının 34 bin 55 liraya yükselmesi öngörülüyor

MASADAKİ DİĞER SENARYOLAR

Kamu çalışanlarına zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak. Bu tahmine göre yüzde 1,59 enflasyon farkı oluşacak, toplam zam oranı yüzde 6,67 olacak.

Buna göre en düşük memur maaşı 74.908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 33 bin 631 liraya çıkacak.

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklandı. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 9,04 seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

Bu senaryoya göre memur ve memur emeklileri için yüzde 1,91 enflasyon farkı oluşacak. Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yaklaşık yüzde 7'ye ulaşması bekleniyor.

Hesaplamaya göre en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 75 bin 140 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 734 TL'ye yükselebilecek.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,66 oldu. Bu tahmin doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu durumda memur ve memur emeklileri için yüzde 2,91 enflasyon farkı oluşabileceği, toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artışın yüzde 8,05'e ulaşabileceği hesaplanıyor.

Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşı 75 bin 877 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 65 TL'ye yükselebilecek.

Finansal Kurumlar Birliği araştırmasına katılan sektör temsilcilerinin 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 30,39 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10,73 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bu senaryoda memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranının yüzde 8,66'ya çıkabileceği hesaplanıyor.

Tahminin gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının 76 bin 305 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 257 TL'ye ulaşabileceği öngörülüyor.



İŞTE MESLEK MESLEK YENİ HESAP!

Uzman Doktor — Mevcut maaş: 170.730 TL

TCMB (%6,67 zam): 182.118 TL — Zam farkı: +11.388 TL

OVP (%7 zam): 182.681 TL — Zam farkı: +11.951 TL

Piyasa (%8,02 zam): 184.423 TL — Zam farkı: +13.693 TL

AA Finans (%8,05 zam): 184.474 TL — Zam farkı: +13.744 TL

FKE (%8,66 zam): 185.515 TL — Zam farkı: +14.785 TL

PROFESÖR — MEVCUT MAAŞ: 153.208 TL

TCMB (%6,67 zam): 163.427 TL — Zam farkı: +10.219 TL

OVP (%7 zam): 163.933 TL — Zam farkı: +10.725 TL

Piyasa (%8,02 zam): 165.495 TL — Zam farkı: +12.287 TL

AA Finans (%8,05 zam): 165.541 TL — Zam farkı: +12.333 TL

FKE (%8,66 zam): 166.476 TL — Zam farkı: +13.268 TL

MÜHENDİS — MEVCUT MAAŞ: 109.185 TL

TCMB (%6,67 zam): 116.468 TL — Zam farkı: +7.283 TL

OVP (%7 zam): 116.828 TL — Zam farkı: +7.643 TL

Piyasa (%8,02 zam): 117.942 TL — Zam farkı: +8.757 TL

AA Finans (%8,05 zam): 117.974 TL — Zam farkı: +8.789 TL

FKE (%8,66 zam): 118.640 TL — Zam farkı: +9.455 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİVERSİTE MEZUNU) — MEVCUT MAAŞ: 107.110 TL

TCMB (%6,67 zam): 114.254 TL — Zam farkı: +7.144 TL

OVP (%7 zam): 114.608 TL — Zam farkı: +7.498 TL

Piyasa (%8,02 zam): 115.700 TL — Zam farkı: +8.590 TL

AA Finans (%8,05 zam): 115.732 TL — Zam farkı: +8.622 TL

FKE (%8,66 zam): 116.386 TL — Zam farkı: +9.276 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ — MEVCUT MAAŞ: 102.779 TL

TCMB (%6,67 zam): 109.634 TL — Zam farkı: +6.855 TL

OVP (%7 zam): 109.974 TL — Zam farkı: +7.195 TL

Piyasa (%8,02 zam): 111.022 TL — Zam farkı: +8.243 TL

AA Finans (%8,05 zam): 111.053 TL — Zam farkı: +8.274 TL

FKE (%8,66 zam): 111.680 TL — Zam farkı: +8.901 TL

AVUKAT — MEVCUT MAAŞ: 102.135 TL

TCMB (%6,67 zam): 108.947 TL — Zam farkı: +6.812 TL

OVP (%7 zam): 109.284 TL — Zam farkı: +7.149 TL

Piyasa (%8,02 zam): 110.326 TL — Zam farkı: +8.191 TL

AA Finans (%8,05 zam): 110.357 TL — Zam farkı: +8.222 TL

FKE (%8,66 zam): 110.980 TL — Zam farkı: +8.845 TL

BAŞKOMİSER — MEVCUT MAAŞ: 101.242 TL

TCMB (%6,67 zam): 107.995 TL — Zam farkı: +6.753 TL

OVP (%7 zam): 108.329 TL — Zam farkı: +7.087 TL

Piyasa (%8,02 zam): 109.362 TL — Zam farkı: +8.120 TL

AA Finans (%8,05 zam): 109.392 TL — Zam farkı: +8.150 TL

FKE (%8,66 zam): 110.010 TL — Zam farkı: +8.768 TL

POLİS MEMURU — MEVCUT MAAŞ: 92.618 TL

TCMB (%6,67 zam): 98.796 TL — Zam farkı: +6.178 TL

OVP (%7 zam): 99.101 TL — Zam farkı: +6.483 TL

Piyasa (%8,02 zam): 100.046 TL — Zam farkı: +7.428 TL

AA Finans (%8,05 zam): 100.074 TL — Zam farkı: +7.456 TL

FKE (%8,66 zam): 100.639 TL — Zam farkı: +8.021 TL

UZMAN ÖĞRETMEN — MEVCUT MAAŞ: 92.166 TL

TCMB (%6,67 zam): 98.313 TL — Zam farkı: +6.147 TL

OVP (%7 zam): 98.618 TL — Zam farkı: +6.452 TL

Piyasa (%8,02 zam): 99.558 TL — Zam farkı: +7.392 TL

AA Finans (%8,05 zam): 99.585 TL — Zam farkı: +7.419 TL

FKE (%8,66 zam): 100.148 TL — Zam farkı: +7.982 TL

VAİZ — MEVCUT MAAŞ: 86.983 TL

TCMB (%6,67 zam): 92.785 TL — Zam farkı: +5.802 TL

OVP (%7 zam): 93.072 TL — Zam farkı: +6.089 TL

Piyasa (%8,02 zam): 93.959 TL — Zam farkı: +6.976 TL

AA Finans (%8,05 zam): 93.985 TL — Zam farkı: +7.002 TL

FKE (%8,66 zam): 94.516 TL — Zam farkı: +7.533 TL

HEMŞİRE (ÜNİVERSİTE MEZUNU) — MEVCUT MAAŞ: 84.845 TL

TCMB (%6,67 zam): 90.504 TL — Zam farkı: +5.659 TL

OVP (%7 zam): 90.784 TL — Zam farkı: +5.939 TL

Piyasa (%8,02 zam): 91.650 TL — Zam farkı: +6.805 TL

AA Finans (%8,05 zam): 91.675 TL — Zam farkı: +6.830 TL

FKE (%8,66 zam): 92.193 TL — Zam farkı: +7.348 TL

ÖĞRETMEN — MEVCUT MAAŞ: 83.254 TL

TCMB (%6,67 zam): 88.807 TL — Zam farkı: +5.553 TL

OVP (%7 zam): 89.082 TL — Zam farkı: +5.828 TL

Piyasa (%8,02 zam): 89.931 TL — Zam farkı: +6.677 TL

AA Finans (%8,05 zam): 89.956 TL — Zam farkı: +6.702 TL

FKE (%8,66 zam): 90.464 TL — Zam farkı: +7.210 TL

TEKNİSYEN (LİSE MEZUNU) — MEVCUT MAAŞ: 75.877 TL

TCMB (%6,67 zam): 80.938 TL — Zam farkı: +5.061 TL

OVP (%7 zam): 81.188 TL — Zam farkı: +5.311 TL

Piyasa (%8,02 zam): 81.962 TL — Zam farkı: +6.085 TL

AA Finans (%8,05 zam): 81.985 TL — Zam farkı: +6.108 TL

FKE (%8,66 zam): 82.448 TL — Zam farkı: +6.571 TL

MEMUR (ÜNİVERSİTE MEZUNU) — MEVCUT MAAŞ: 73.070 TL

TCMB (%6,67 zam): 77.944 TL — Zam farkı: +4.874 TL

OVP (%7 zam): 78.185 TL — Zam farkı: +5.115 TL

Piyasa (%8,02 zam): 78.930 TL — Zam farkı: +5.860 TL

AA Finans (%8,05 zam): 78.952 TL — Zam farkı: +5.882 TL

FKE (%8,66 zam): 79.398 TL — Zam farkı: +6.328 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI — MEVCUT MAAŞ: 70.224 TL

TCMB (%6,67 zam): 74.908 TL — Zam farkı: +4.684 TL

OVP (%7 zam): 75.140 TL — Zam farkı: +4.916 TL

Piyasa (%8,02 zam): 75.856 TL — Zam farkı: +5.632 TL

AA Finans (%8,05 zam): 75.877 TL — Zam farkı: +5.653 TL

FKE (%8,66 zam): 76.305 TL — Zam farkı: +6.081 TL

İŞTE EN DÜŞÜK 4C'Lİ EMEKLİ MAAŞI

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 112.140 TL

TCMB (%6,67 zam): 119.620 TL — Zam farkı: +7.480 TL

OVP (%7 zam): 119.988 TL — Zam farkı: +7.848 TL

AA Finans (%8,05 zam): 121.167 TL — Zam farkı: +9.027 TL

Piyasa (%8,02 zam): 121.139 TL — Zam farkı: +8.999 TL

FKE (%8,66 zam): 121.851 TL — Zam farkı: +9.711 TL

Genel Müdür (1/1)

Mevcut maaş: 99.377 TL

TCMB (%6,67 zam): 106.010 TL — Zam farkı: +6.633 TL

OVP (%7 zam): 106.333 TL — Zam farkı: +6.956 TL

AA Finans (%8,05 zam): 107.377 TL — Zam farkı: +8.000 TL

Piyasa (%8,02 zam): 107.347 TL — Zam farkı: +7.970 TL

FKE (%8,66 zam): 107.983 TL — Zam farkı: +8.606 TL

PROFESÖR (1/4)

Mevcut maaş: 80.490 TL

TCMB (%6,67 zam): 85.860 TL — Zam farkı: +5.370 TL

OVP (%7 zam): 86.124 TL — Zam farkı: +5.634 TL

AA Finans (%8,05 zam): 86.969 TL — Zam farkı: +6.479 TL

Piyasa (%8,02 zam): 86.946 TL — Zam farkı: +6.456 TL

FKE (%8,66 zam): 87.460 TL — Zam farkı: +6.970 TL

PRATİSYEN HEKİM (1/4)

Mevcut maaş: 68.691 TL

TCMB (%6,67 zam): 73.274 TL — Zam farkı: +4.583 TL

OVP (%7 zam): 73.500 TL — Zam farkı: +4.809 TL

AA Finans (%8,05 zam): 74.221 TL — Zam farkı: +5.530 TL

Piyasa (%8,02 zam): 74.201 TL — Zam farkı: +5.510 TL

FKE (%8,66 zam): 74.640 TL — Zam farkı: +5.949 TL

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4)

Mevcut maaş: 65.853 TL

TCMB (%6,67 zam): 70.246 TL — Zam farkı: +4.393 TL

OVP (%7 zam): 70.466 TL — Zam farkı: +4.613 TL

AA Finans (%8,05 zam): 71.154 TL — Zam farkı: +5.301 TL

Piyasa (%8,02 zam): 71.134 TL — Zam farkı: +5.281 TL

FKE (%8,66 zam): 71.556 TL — Zam farkı: +5.703 TL

BAŞKOMİSER (1/4)

Mevcut maaş: 47.877 TL

TCMB (%6,67 zam): 51.070 TL — Zam farkı: +3.193 TL

OVP (%7 zam): 51.229 TL — Zam farkı: +3.352 TL

AA Finans (%8,05 zam): 51.731 TL — Zam farkı: +3.854 TL

Piyasa (%8,02 zam): 51.717 TL — Zam farkı: +3.840 TL

FKE (%8,66 zam): 52.023 TL — Zam farkı: +4.146 TL

MÜHENDİS (1/4)

Mevcut maaş: 47.693 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.877 TL — Zam farkı: +3.184 TL

OVP (%7 zam): 51.035 TL — Zam farkı: +3.342 TL

AA Finans (%8,05 zam): 51.532 TL — Zam farkı: +3.839 TL

Piyasa (%8,02 zam): 51.518 TL — Zam farkı: +3.825 TL

FKE (%8,66 zam): 51.823 TL — Zam farkı: +4.130 TL

POLİS MEMURU (1/4)

Mevcut maaş: 47.093 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.239 TL — Zam farkı: +3.146 TL

OVP (%7 zam): 50.395 TL — Zam farkı: +3.302 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.884 TL — Zam farkı: +3.791 TL

Piyasa (%8,02 zam): 50.869 TL — Zam farkı: +3.776 TL

FKE (%8,66 zam): 51.171 TL — Zam farkı: +4.078 TL

ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,02 zam): 50.670 TL — Zam farkı: +3.762 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

HEMŞİRE (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,02 zam): 50.670 TL — Zam farkı: +3.762 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

İMAM-HATİP

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,02 zam): 50.670 TL — Zam farkı: +3.762 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 46.908 TL

TCMB (%6,67 zam): 50.042 TL — Zam farkı: +3.134 TL

OVP (%7 zam): 50.197 TL — Zam farkı: +3.289 TL

AA Finans (%8,05 zam): 50.684 TL — Zam farkı: +3.776 TL

Piyasa (%8,02 zam): 50.670 TL — Zam farkı: +3.762 TL

FKE (%8,66 zam): 50.970 TL — Zam farkı: +4.062 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 39.681 TL

TCMB (%6,67 zam): 42.327 TL — Zam farkı: +2.646 TL

OVP (%7 zam): 42.457 TL — Zam farkı: +2.776 TL

AA Finans (%8,05 zam): 42.875 TL — Zam farkı: +3.194 TL

Piyasa (%8,02 zam): 42.864 TL — Zam farkı: +3.183 TL

FKE (%8,66 zam): 43.117 TL — Zam farkı: +3.436 TL

TEKNİSYEN (LİSE - 1/4)

Mevcut maaş: 33.995 TL

TCMB (%6,67 zam): 36.263 TL — Zam farkı: +2.268 TL

OVP (%7 zam): 36.376 TL — Zam farkı: +2.381 TL

AA Finans (%8,05 zam): 36.732 TL — Zam farkı: +2.737 TL

Piyasa (%8,02 zam): 36.721 TL — Zam farkı: +2.726 TL

FKE (%8,66 zam): 36.939 TL — Zam farkı: +2.944 TL

MEMUR (LİSANS - 1/4)

Mevcut maaş: 31.313 TL

TCMB (%6,67 zam): 33.402 TL — Zam farkı: +2.089 TL

OVP (%7 zam): 33.506 TL — Zam farkı: +2.193 TL

AA Finans (%8,05 zam): 33.834 TL — Zam farkı: +2.521 TL

Piyasa (%8,02 zam): 33.824 TL — Zam farkı: +2.511 TL

FKE (%8,66 zam): 34.025 TL — Zam farkı: +2.712 TL

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