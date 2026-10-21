Altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olurken, piyasadaki son değişimler alım satım yapmak isteyenlerin odağında bulunuyor.
Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 21 Ekim 2026 güncel altın fiyatları…
21 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
Alış 6.568,25 TL
Satış: 6.572,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış 10.504,50 TL
Satış: 10.747,00 TL
YARIM ALTIN
Alış 20.924,00 TL
Satış: 21.452,00 TL
TAM / ZİYNET ALTIN
Alış 41.980,00 TL
Satış: 42.774,00 TL
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış 5.987,50 TL
Satış: 5.994,50 TL
ONS ALTIN ($)
Alış 4.114,00 $
Satış: 4.119,00 $
ATA ALTIN
Alış 43.330,00 TL
Satış: 44.433,00 TL