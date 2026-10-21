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Haberler Ekonomi Altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki son gelişmeler yakından takip edilirken gözler güncel fiyatlara çevrildi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Altın fiyatları 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatları üzerinde etkili olurken, piyasadaki son değişimler alım satım yapmak isteyenlerin odağında bulunuyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları merak ediliyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 21 Ekim 2026 güncel altın fiyatları…

21 EKİM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış 6.568,25 TL

Satış: 6.572,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 10.504,50 TL

Satış: 10.747,00 TL

YARIM ALTIN

Alış 20.924,00 TL

Satış: 21.452,00 TL

TAM / ZİYNET ALTIN

Alış 41.980,00 TL

Satış: 42.774,00 TL

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış 5.987,50 TL

Satış: 5.994,50 TL

ONS ALTIN ($)

Alış 4.114,00 $

Satış: 4.119,00 $

ATA ALTIN

Alış 43.330,00 TL

Satış: 44.433,00 TL

CUMHURİYET ALTINI:

Alış 43.563,00 TL

Satış: 44.224,00 TL (% -0,43)

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