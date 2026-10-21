Altın piyasasında yarına dikkat! İslam Memiş uyardı: Altın fiyatlarında ters köşe ihtimali!

Yurt içinde piyasalar Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın açıklanacak faiz kararına odaklandı. Fatih Karahan başkanlığında gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde Finans Analisti İslam Memiş , dikkat çeken bir değerlendirmelerde bulundu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve yatırım fonlarıyla ilgili gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini belirten Memiş, piyasalardaki yükselişlerin henüz yeni bir yükseliş trendinin başladığını göstermediğini ifade etti.

Piyasada 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkarken İslam Memiş, Merkez Bankası'nın farklı bir karar alabileceğini vurgulayarak, gram altın, gümüş ve borsa için beklentilerini açıkladı.