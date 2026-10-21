Altın piyasasında yarına dikkat! İslam Memiş uyardı: Altın fiyatlarında ters köşe ihtimali!

Yurt içinde piyasalar Merkez Bankası (TCMB) tarafından yarın açıklanacak faiz kararına odaklandı. Fatih Karahan başkanlığında gerçekleşecek PPK toplantısı öncesinde Finans Analisti İslam Memiş, dikkat çeken bir değerlendirmelerde bulundu.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve yatırım fonlarıyla ilgili gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini belirten Memiş, piyasalardaki yükselişlerin henüz yeni bir yükseliş trendinin başladığını göstermediğini ifade etti.
Piyasada 100 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkarken İslam Memiş, Merkez Bankası'nın farklı bir karar alabileceğini vurgulayarak, gram altın, gümüş ve borsa için beklentilerini açıkladı.
BORSA İSTANBUL'DA 11.200-12.200 PUAN ARALIĞINA DİKKAT
Borsa İstanbul 100 endeksinin 11.789 puan seviyesinde bulunduğunu ve yüzde 3 yükseliş kaydettiğini belirten İslam Memiş, bu hareketi tepki yükselişi olarak değerlendirdi. Endekste teknik açıdan net bir yön belirlemenin şu aşamada mümkün olmadığını söyleyen Memiş, geniş bant aralığına odaklanmak gerektiğini dile getirdi.
Memiş, BIST 100 endeksinde takip ettiği seviyeleri şu sözlerle açıkladı:
"Bu geniş bant aralıkları dediğim olayda 11.200 - 12.200 puan aralığını, geniş bant aralığını takip ettiğimi söyleyebilirim. Tabii fon konusunda yaşanan gelişmeler, özellikle komisyonun burada hâlen çalışmalarına devam ediyor olması, ödemelerin yapılıyor olması gibi birçok etken var. Ancak yine de geniş bant aralığında dolaşan bir endeks beklediğimi söyleyebilirim."
GRAM ALTINDA 6.800 TL DİRENÇ SEVİYESİ
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.140 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, kısa vadede 4.100-4.200 dolar aralığının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Altının, yüksek ABD tahvil faizleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle baskı altında kaldığını ifade eden Memiş, Fed'in faiz kararı öncesinde ons altında dar bant hareketinin devam edebileceğini dile getirdi.
Ons altındaki orta ve uzun vadeli beklentisinin ise sürdüğünü belirten Memiş, 4.300 dolar seviyesini direnç olarak izlediğini söyledi.
Gram altın fiyatına ilişkin değerlendirmesinde Kapalıçarşı'da fiyatın 6.612 TL seviyesinde olduğunu aktaran Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Ons altın 4.100 - 4.200 dolar aralığına sıkışınca gram altın TL fiyatında 6.580 - 6.680 lira aralığında bir dalgalanma olduğunu gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatı şu an Kapalıçarşı piyasasında 6.612 lira seviyesinde. Burada 6.800 lira seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyleyebilirim."
TL bazında yükseliş beklentisini koruduğunu belirten Memiş, uzun vadeli yatırımcıların fiziki altın alımlarına devam ettiğini söyledi.
GÜMÜŞTE 57-62 DOLAR BANDI TAKİP EDİLECEK
Ons gümüşte geçen hafta görülen negatif ayrışmanın ardından fiyatın 58 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdığını belirten Memiş, kısa vadede 57-62 dolar aralığını takip edeceğini söyledi.
Memiş, 2026 yılını altın ve gümüşte birikim dönemi olarak değerlendirdiğini vurgulayarak, uzun vadeli yatırımcıların 2027 ve 2028 yıllarına hazırlık yapabileceğini dile getirdi.
Dolar endeksinin 101,5 seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, altın/gümüş rasyosunda da 68-72 aralığını takip edeceğini ifade etti.
Memiş, yatırımcıların yalnızca fiyat seviyesine değil, biriktirdikleri miktara da odaklanması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:
"Ve altın ile gümüş, sadece gümüş özelinde değil, altın ve gümüş tarafında 2026 yılı toplama yılı olduğu için fiyata değil miktara bakıyoruz. Yani fiyatın burada 55 dolar olması, 65 dolar olması, 75 dolar olması önemli değil; biz miktarı artırarak yolumuza devam ettiğimiz için ister döviz tarafında olsun, ister altın tarafında olsun, ister gümüş tarafında olsun herhangi bir hedef seviyemiz yok."
Gram gümüşün 93 TL seviyesinde bulunduğunu söyleyen Memiş, ocak ayındaki fiyatlarla karşılaştırma yaptı. Ocak ayında gram gümüşün 188 TL, gram altının ise 8.157 TL seviyesinde olduğunu hatırlattı. Memiş, mevcut fiyatları karşılaştırarak iki değerli metal arasındaki değişimin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
TCMB FARKLI BİR KARAR İMZA ATABİLİR
TCMB'nin ekim ayı faiz kararına ilişkin piyasa beklentisinin 100 baz puanlık indirim yönünde olduğunu belirten Memiş, kendi değerlendirmesinin farklı olduğunu söyledi. Memiş, mevcut koşullarda Merkez Bankasının faiz indirimini erteleyebileceğini düşündüğünü ifade etti.
Memiş, faiz kararı öncesindeki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Benim kişisel öngörüm pas geçeceği yönünde. Niyet düşürme yönünde ama şartlar şu anda uygun değil. Ve dolayısıyla şartlar uygun olmadığı için Merkez Bankası pas geçmek için bir ortam hazırlayabilir."
Fon kriziyle ilgili gelişmelerin de kararın ardından piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini belirten Memiş, faiz indirimi yapılması halinde bunun piyasalar tarafından nasıl yorumlanacağının önemli olduğunu söyledi.