EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 23.552 TL için 5 kritik hesaplama

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Temmuz ayında 23 bin 552 TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylığının yeni yılda hangi seviyeye ulaşacağı gündemdeki yerini koruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için öne çıkan 5 farklı zam senaryosu, olası maaş artışlarına ilişkin beklentileri şekillendiriyor.
YÜZDE 5.57 ŞİMDİDEN CEPTE
TÜFE, temmuz ayında yüzde 1,78, Ağustos ayında ise aylık %1,84 artmıştı. Eylül ayında da yüzde 1,84 oranında artış oldu. 3 aylık toplam enflasyon yüzde 5,57'ye ulaştı. SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 5.57'lik zam oranını cebe koydu.
Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı 3 aylık orana göre 24 bin 864 liraya ulaştı.
EKİM AYI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Ekim 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,61 iken, bu anket döneminde yüzde 29,63 oldu.
Piyasa katılımcılarına göre 6 aylık enflasyon yaklaşık olarak yüzde 10,08 olarak gerçekleşecek. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yüzde 10,08 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı Temmuz ayında 23 bin 552 TL'ye yükselmişti. Taban aylık TCMB piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 10,08 artışla yaklaşık olarak 25.926 TL'ye çıkacak.
DİĞER BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Emekli maaşına yapılacak zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak.
Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor.AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak.
Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına göre ise yıl sonu enflasyon yüzde 30,39 olacak. Buna göre 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak.
Bu tahminlere göre en düşük emekli aylığı şu şekilde gerçekleşecek:
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
AA finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25 bin 933 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26 bin 79 TL
Mevcut maaş: 23.552 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 25.601 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 25.681 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 25.921 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 25.933 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.079 TL
Mevcut maaş: 24.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 26.088 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 26.170 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 26.414 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 26.426 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 26.575 TL
Mevcut maaş: 25.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 27.175 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 27.260 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 27.515 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 27.528 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 27.638 TL
Mevcut maaş: 30.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 32.610 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 32.712 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 33.021 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 33.033 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 33.219 TL
Mevcut maaş: 35.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 38.045 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 38.165 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 38.526 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 38.547 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 38.756 TL
Mevcut maaş: 40.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 43.480 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 43.616 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 44.032 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 44.058 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 44.292 TL
Mevcut maaş: 45.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 48.915 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 49.072 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 49.537 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 49.570 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 49.829 TL
Mevcut maaş: 50.000 TL
TCMB tahmini: Yüzde 8,7 zamlı 54.350 TL
OVP tahmini: Yüzde 9,04 zamlı 54.525 TL
Piyasa tahmini: Yüzde 10,06 zamlı 55.043 TL
AA Finans tahmini: Yüzde 10,11 zamlı 55.083 TL
FKE tahmini: Yüzde 10,73 zamlı 55.365 TL