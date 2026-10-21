EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 23.552 TL için 5 kritik hesaplama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük emekli aylığı Temmuz ayında 23 bin 552 TL'ye yükselmişti. Taban aylık TCMB piyasa katılımcıları anketine göre yüzde 10,08 artışla yaklaşık olarak 25.926 TL'ye çıkacak.

DİĞER BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Emekli maaşına yapılacak zam için diğer yıl sonu enflasyon tahminleri de önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisine göre yıl sonu TÜFE yüzde 28'e yükseltti. TCMB'nin yıl sonu beklentisi gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 8,70 olacak.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülmüştü. OVP'ye göre 6 aylık enflasyon %9,04 olarak hesaplanıyor.AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 10,11 olacak.

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına göre ise yıl sonu enflasyon yüzde 30,39 olacak. Buna göre 6 aylık TÜFE yüzde 10,73 olacak.