Oyun bilgisayarı laptop önerileri: oyun kütüphanesine göre Casper Excalibur G870, G915 ve G920

Casper Excalibur G870, Casper Excalibur G915 ve Casper Excalibur G920 arasında seçim yapan oyuncu, RAM ile SSD kapasitesini kendi oyun kütüphanesi üzerinden belirler. Üç modelin teknik listelerinde farklı bellek ve depolama seçenekleri bulunur. Açık tutulan oyun, tarayıcı ve iletişim programları RAM ihtiyacına; kurulu yapımlar ve indirilen ek içerikler SSD alanına yön verir. Bu iki ihtiyacı ayrı hesaplamak, bütçenin hangi kapasiteye ayrıldığını gösterir. Oyuncu daha sonra ekran çözünürlüğünü, grafik kartını ve günlük taşıma düzenini ekleyerek modelini seçer. Böylece satın alınan donanım, oyun arşiviyle aynı anda çalışan uygulamalara dayanan açık bir yapılandırmaya dönüşür.

Oyun açıkken kullanılan RAM, uygulamaların o anda işlediği verilere alan sağlar. SSD ise oyun kurulumlarını, kayıtları ve kişisel dosyaları saklar. Kullanıcı bu iki bileşeni kendi görevleri üzerinden karşılaştırır. Sesli görüşmeyle oyun oynayan kişinin açık programları RAM hesabında yer alır; cihazda sakladığı oyunların toplam boyutu ise depolama kapasitesine yön verir.

Takım arkadaşlarıyla iletişim kurarken oyun oynayan bir kullanıcı, oyun dışındaki yardımcı uygulamaları da açık tutar. Burada bellek ihtiyacı, yalnızca oyunun tek başına çalışmasından farklı bir kullanım düzenine bağlanır. SSD tarafında ise kullanıcının hangi oyunları kurulu tutacağı belirleyicidir. Böylece iki harcama kalemi aynı gerekçeyle artırılmak yerine, kendi işlevlerine göre planlanır.

Casper Excalibur G870'in kapasite seçenekleri

Casper Excalibur G870'in teknik tablosunda DDR5 için 8, 12, 16, 24, 32, 48 ve 64 GB seçenekleri listelenir. DDR4 seçenekleri de ayrı yapılandırmalarda bulunur. SSD tarafında 500 GB, 1 TB, 2 TB ve iki sürücüyle toplam 4 TB paketleri sunulur. Oyuncu, seçtiği bellek türünü ve depolama miktarını siparişin kendi donanım satırlarından doğrular.

Bellek türünü kapasiteyle birlikte okumak, farklı paketleri karşılaştırırken önem taşır. Oyuncu aynı işlemci ve grafik donanımına sahip seçenekleri yan yana koyduğunda kapasite farkının hangi bileşende olduğunu görür. Kurulu oyunları için yeterli alanı belirledikten sonra RAM tercihini açık programlara göre yapar. Böylece iki kapasitenin bütçedeki payı ayrı gerekçelere dayanır.

Casper Excalibur G915 ve G920'de RAM ile SSD

Casper Excalibur G915'te DDR5 bellek seçenekleri 8 GB'dan başlayıp 64 GB'a ulaşır. İki SODIMM yuvası ve iki M.2 NVMe depolama desteği ürünün teknik yapısında yer alır. Farklı yerlerde oyun oynayan kişi, kapasite hesabını alüminyum gövde tercihiyle birlikte yapar. Sürekli erişilen oyunlar ve günlük uygulamalar aynı bilgisayarda tutulur.

Casper Excalibur G920'de DDR5 seçenekleri 16, 24, 32, 48 ve 64 GB olarak listelenir. Depolama tarafında PCIe 4.0 M.2 SSD paketleri sunulur. İki depolama yuvası, ürünün destek yapısına ilişkin bilgidir. Kullanıcı, teslim alacağı sistemde hangi sürücülerin kurulu olduğunu seçtiği paketin özetinden okur. QHD oyun hedefi de bu kapasite tercihlerine ekran ve grafik gereksinimini ekler.

Aynı toplam depolama alanı, farklı sürücü düzenleriyle sunulur. Ürün listesinde tek sürücülü paketle iki sürücülü paket ayrı seçeneklerdir. Oyuncu toplam alanı gördükten sonra SSD satırını sürücü bazında okur. Oyun kurulumlarını, günlük belgeleri ve saklanan kayıtları hangi düzende tutacağını belirlemek, depolama tercihinin pratik tarafını açıklar. Seçili kapasite sipariş özetindeki donanımla eşleştirilir.

Kapasite alanı Casper Excalibur G870 Casper Excalibur G915 Casper Excalibur G920 DDR5 seçenekleri 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 GB 8 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 GB 16 / 24 / 32 / 48 / 64 GB SSD paketleri 500 GB / 1 TB / 2 TB / 2 TB + 2 TB 500 GB / 1 TB / 2 TB / 2 TB + 2 TB 500 GB / 1 TB / 2 TB / 2 TB + 2 TB Depolama bağlantısı M.2 NVMe; PCIe 4.0 M.2 NVMe; PCIe 4.0 M.2 NVMe; PCIe 4.0 Kimin için FHD sistemini kapasiteyle yapılandıran oyuncu Oyunlarını alüminyum gövdeli sistemle taşıyan kişi QHD sistemde geniş arşiv kuran kullanıcı

Kapasiteyle birlikte incelenen bağımsız performans kaydı

Casper Excalibur G870'in Intertek kaydında PCMark Extended sonucu 12.017 puan, belirlenen sınır 11.000 puandır. Bu satır, sistemin farklı görevlerdeki performansına ilişkin sayısal bir referans verir. Sonuç test edilen cihaz ve açıklanan koşullara aittir. Kapasite seçiminde ise oyuncu, satın alacağı paketin RAM ve SSD miktarını kendi uygulama ve arşiv listesiyle eşleştirir.

Casper Excalibur G915 ve Casper Excalibur G920 de 500 GB, 1 TB, 2 TB veya iki SSD ile toplam 4 TB depolama paketleri sunar. Oyuncu sürekli eriştiği kütüphanenin boyutunu bu seçeneklerle karşılaştırır. Kapasiteye eşlik eden sürücü sayısı seçili paketin özeti üzerinden okunur.

Siparişte kapasite satırlarının kontrolü

Son kontrolde model adı, işlemci ve ekran kartı yanında bellek türüyle miktarı okunur. SSD'nin toplam kapasitesi ve sürücü düzeni de aynı özette görülür. Kullanıcı bu bilgileri hazırladığı oyun listesiyle karşılaştırır. İşletim sistemi ve günlük dosyalar için ayrılacak alan da hesaba katıldığında, siparişteki kapasitenin hangi kullanım ihtiyaçlarına karşılık geldiği açıkça belirlenir.

Sıkça Sorulan Sorular

RAM ve SSD için hangi ihtiyaçlar ayrı hesaplanır?

RAM hesabında oyunla aynı anda açık kalan uygulamalar yer alır. SSD hesabında ise kurulu oyunlar, indirilen paketler, kişisel dosyalar ve işletim sistemi için alan ayrılır. Casper Excalibur seçeneklerini karşılaştıran oyuncu iki listeyi ayrı hazırlar. Ardından seçili paketteki bellek miktarıyla depolama kapasitesini bu ihtiyaçların her birine göre kontrol eder.

Oyun ve iletişim uygulamaları için RAM nasıl seçilir?

Oyunların önerilen bellek bilgisi, açık tutulan iletişim ve kayıt yazılımlarıyla birlikte değerlendirilir. Oyuncu Casper Excalibur G870'in paketlerinde önce bellek türünü, ardından kapasiteyi okur. Aynı işlemci ve ekran kartıyla sunulan seçenekler yan yana incelenir. Böylece RAM tercihi, oyun oturumunda kullanılan programların gereksinimleri üzerinden yapılan belirli bir kapasite kararına dayanır.

SSD alanı oyun kütüphanesine göre nasıl hesaplanır?

Oyuncu, cihazında tutacağı oyunların kurulum alanlarını toplar; ek içerikleri ve günlük dosyalarını bu toplama ekler. İşletim sistemiyle kullanılan diğer programlar için de yer ayrılır. Casper Excalibur modellerindeki depolama paketleri bu toplam üzerinden karşılaştırılır. Böylece tercih edilen SSD miktarı, kullanıcının saklayacağı gerçek dosyalara ve sürekli erişeceği oyunlara bağlanır.

İki depolama yuvası bilgisi siparişte nasıl kontrol edilir?

Depolama yuvası sayısı, Casper Excalibur G915 ile Casper Excalibur G920'nin teknik yapısını gösterir. Siparişte yer alan sürücüler ise seçili paketin depolama satırında belirtilir. Kullanıcı iki bilgiyi birlikte okuduğunda hem ürünün destek yapısını hem teslim alacağı sürücü düzenini görür. Toplam alan ve sürücü sayısı bu özet üzerinden karşılaştırılır.

Geniş oyun arşivi için hangi model bilgileri okunur?

Ön bir kapasite ihtiyacı belirlemek, modelleri aynı oyun beklentisiyle karşılaştırmayı kolaylaştırır. Ancak son seçim ekran, grafik birimi, işlemci ve taşıma ihtiyacıyla birlikte tamamlanır. Casper Excalibur ailesinde özelleştirme seçenekleri bu ilişkiyi kurmaya yardımcı olur. Oyuncu önce kullanımını tarif edip ardından yapılandırmasını seçtiğinde, donanım listesi kendi oyun düzeninin karşılığına dönüşür.

RAM ve SSD seçeneklerinin resmi kaynakları

Casper Excalibur G870 ürün sayfası

Casper Excalibur G915 ürün sayfası

Casper Excalibur G920 ürün sayfası