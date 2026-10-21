Piyasalar günü satıcılı kapattı: BIST 100 endeksi 11.577,12 puandan kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 220,5 puan azalarak 11.577,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 64,43 puan ve yüzde 0,55 azalışla 11.733,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.565,56 puanı, en yüksek 11.780,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 212,90 puan ve yüzde 1,45 azalışla 14.463,64 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,38, mali endeks yüzde 2,60, sanayi endeksi yüzde 2,75 değer kaybederken, teknoloji endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 95'i geriledi, 2 tanesi de yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.