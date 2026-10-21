SON DAKİKA: EMEKLİ PROMOSYONUNDA REKOR RAKAM |Toplam fayda 90 bin TL'ye ulaştı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında ekim kampanyaları belli oldu. Bilindiği gibi bankalar SGK'dan maaş alan başta emekliler olmak üzere hak sahiplerine belli şartlarda promosyon ödüyor.
Promosyonu alabilmek için üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü vermek gerekiyor. Promosyonun başka şartı bulunmuyor. Ancak bankalar belli kampanyalarla yeni şartlar ortaya koyarak promosyon miktarlarını yükseltiyor.
Bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını 35 bin liraya kadar çıkarıyor. Bunun yanında bazı bankaların kampanyalarında 90 bin TL'ye kadar çıkan rakamlar da var.
Peki bu rakamlar nasıl artıyor?
TABAN RAKAMLAR BELLİ
Promosyon miktarlarının en az tutarları yine maaşlara göre belirleniyor. Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları bulunuyor. Maaş miktarı arttıkça promosyon miktarları da yükseliyor.
Buna göre en az promosyon miktarları SGK ile yapılan sözleşmelerde şöyle belirleniyor:
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL
Bu rakamlardan daha az promosyon ödenemiyor. Ancak bankalar bu rakamları daha yukarı çekebiliyor.
REKABET MİKTARI ARTIRIYOR
Bankalar arasında daha çok emekli maaşı ödeme yarışı değişik kampanyalarla öne çıkıyor. Bankalar taban promosyonun daha yükseğini verebilmek için emeklilerden değişik taleplerde bulunuyor.
Kredi çekme, kredi kartı kullanma, otomatik fatura verme, hatta başka emeklileri bankaya getirme işlemleri karşısında promosyon ödemeleri artırılıyor. Ekim ayı ile birlikte promosyonlar 35 bin liraya kadar çıktı.
YÜKSEK RAKAM NASIL OLUŞUYOR?
Bunların dışında bazı bankalar 90 bin liraya kadar promosyon verdiğini açıklıyor. Burada uygulanan yöntem ise faizsiz kredi ile gerçekleşiyor.
Örneğin banka 20 bin lira promosyonun yanında sıfır faizli 70 bin lira da kredi imkanı sunuyor. Böylece 20 bin lirası karşılıksız 70 bin lirası ise geri ödemeli 90 bin liralık bir fayda sağlanmış oluyor.
Burada emekli için avantaj kredinin faizsiz olması şeklinde ortaya çıkıyor.
NASIL ALINIYOR?
Emekliler maaş aldıkları bankalara mobil bankacılık, telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve bizzat şubeye giderek başvuruda bulunabiliyor.
Burada üç yıl boyunca o bankadan maaş alınacağına dair sözleşme imzalanıyor. Sonra para emeklinin maaş hesabına yatırılıyor.
VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?
Emekliler promosyon için 3 yıllık söz vermelerine rağmen istedikleri zaman cayma hakkını kullanarak bu sözleşmeyi sonlandırabilir ve başka bankaya geçebilirler.
Sözleşme sonlandırılırken alınan promosyonun kalan zamana göre miktarı hesaplanarak geri iade edilmesi gerekiyor. Bunun için aldığınız promosyonu 36'ya bölerek kalan zamanı bununla çarpmanız yeterli.
SEÇERKEN NE YAPMALI?
Emekliler promosyon alacakları bankayı seçerken kampanyaları iyi incelemeli, bankaların ne istediklerini iyi okumalı. Ayrıca imzaladıkları kağıtlarda ne sözler verdiklerine de iyi bakmalı.
Öte yandan Ekim ayındaki kampanyalarda öne çıkan bankaların sunduğu imkanlar şöyle:
ŞEKERBANK
Şekerbank, maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriyor. Ek olarak 2 fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, KMH'ye 4 bin, sigortaya 5 bin ve vadesiz hesaba maaşa göre 1.000 ila 6.000 lira arasında ödeme sunuluyor.
ING
ING'de maaşa göre 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon, ek koşullarla birlikte toplamda 32.000 TL'ye kadar avantaj bulunuyor. Ek koşullarla 4 fatura talimatına 4 bin, Turuncu Hesap'ta 100 bin lira bakiyeye 3.500, 75 bin lira kredi kullanımına 3.500, mobilden müşteri olmaya 2 bin lira ek promosyon veriliyor. Kart harcamalarında da toplam 4 bin liraya kadar iade bulunuyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans'ta ek şartlarla birlikte promosyon tutarı 32 bin liraya kadar çıkıyor. İki fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin lira harcama gibi şartlarla maaşa göre 13 bin, 18.500, 22 bin ve 27 bin lira ödeme yapılırken, emekli yakını getirenlere kişi başına 500, toplamda 5 bin liraya kadar ek ödeme sunuluyor.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk'te maaşa göre 8.300 ila 20 bin lira arasında temel promosyon bulunuyor. Ek ödemelerle toplam tutar 30 bin liraya kadar çıkıyor.
DENİZBANK
DenizBank'ta temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında. KMH, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek promosyon 18 bin liraya kadar çıkıyor ve toplam tutar 30 bin liraya ulaşıyor.
AKBANK
Akbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA, maaş tutarına göre Ekim ayında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyona ek koşullara bağlı olarak 10.000 TL'ye kadar ek fırsat sunuyor. Toplam fayda ise 25.000 TL'ye ulaşıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası'nda da temel promosyon 6.250 ila 15 bin lira arasında değişiyor. Fatura talimatı, banka ve kredi kartı harcamaları ile yeni kasko veya konut poliçesine yönelik ek ödüllerle toplam avantaj 25 bin liraya kadar çıkıyor.
Banka aynı zamanda 1–31 Ekim tarihleri arasında promosyon taahhüdü verip bankanın aracılığıyla yeni bireysel emeklilik hesabı açan emeklilere, koşullar sağlandığında 1.000 TL MaxiPuan fırsatı sunuyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi'de maaşa göre 6.250 ila 15 bin lira arasında promosyon ödeniyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobilden müşteri olma gibi ek fırsatlarla toplam ödeme 30 bin liraya kadar çıkıyor.
KUVEYT TÜRK
Kuveyt Türk'te ise temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında bulunuyor. Fatura talimatı ve kart harcamasına yönelik ek ödemelerle toplam tutar 14 bin liraya kadar yükseliyor.
QNB
QNB'de maaş tutarına göre 8.500, 13.500, 16.500 ve 20 bin lira promosyon ödeniyor. Eczane ve market harcamalarına yönelik yıllık 3 bin liraya kadar iade imkanı da bulunuyor.
VAKIF KATILIM
Vakıf Katılım'da ise maaş dilimine göre 8.750 liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkan promosyon seçenekleri bulunuyor.
ZİRAAT'TEN 90 BİN LİRAYA VARAN TOPLAM AVANTAJ
Ziraat Bankası'nda 12 bin liraya kadar emekli promosyonuna ek olarak toplam 90 bin liraya varan avantaj sunuluyor.
Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40 bin lira kredi, her ay 6 bin liraya kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin lira nakit avans imkanları yer alıyor.
DUL VE YETİMLERE NE KADAR PROMOSYON ÖDENİYOR?
Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesiyle, yüzde 25 hisse alan bir yetimin aylığı 5 bin 888 TL, yüzde 50 hisse alan dul eşin aylığı 11 bin 776 TL, yüzde 75 hisse alan dul eşin aylığı ise 17 bin 664 TL oldu.
Bankaların promosyon tarifelerinde bu aylık dilimlerine karşılık 5 bin, 8 bin ve 10 bin TL seviyelerinde ödemeler bulunabiliyor. Ancak dul ve yetimlere ödenecek promosyon tutarı bankaya ve kampanya koşullarına göre değişebiliyor.
E-DEVLET'TEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Emekliler banka değişikliği işlemini e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabiliyor. Böylece emekliler banka şubesine gitmeden, işlemi internet üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Banka değiştirmeyi düşünen emeklilerin, tercih edecekleri bankanın güncel promosyon tutarını ve 3 yıllık maaş alma taahhüdü ile ek kampanya koşullarını kontrol etmesi gerekiyor.