SON DAKİKA: EMEKLİ PROMOSYONUNDA REKOR RAKAM |Toplam fayda 90 bin TL'ye ulaştı! Hangi banka ne kadar veriyor?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin banka promosyonlarında ekim kampanyaları belli oldu. Bilindiği gibi bankalar SGK 'dan maaş alan başta emekliler olmak üzere hak sahiplerine belli şartlarda promosyon ödüyor.

Bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını 35 bin liraya kadar çıkarıyor. Bunun yanında bazı bankaların kampanyalarında 90 bin TL'ye kadar çıkan rakamlar da var.

Promosyonu alabilmek için üç yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü vermek gerekiyor. Promosyonun başka şartı bulunmuyor. Ancak bankalar belli kampanyalarla yeni şartlar ortaya koyarak promosyon miktarlarını yükseltiyor.

Peki bu rakamlar nasıl artıyor?

TABAN RAKAMLAR BELLİ

Promosyon miktarlarının en az tutarları yine maaşlara göre belirleniyor. Bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları bulunuyor. Maaş miktarı arttıkça promosyon miktarları da yükseliyor.

Buna göre en az promosyon miktarları SGK ile yapılan sözleşmelerde şöyle belirleniyor:

0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL

Bu rakamlardan daha az promosyon ödenemiyor. Ancak bankalar bu rakamları daha yukarı çekebiliyor.