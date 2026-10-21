TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman? 1.071 konut için gözler o tarihte!

TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekilişi tarihi, başvuruda bulunan vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. İstanbul'da dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda konuta erişimini amaçlayan proje kapsamında ilk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için başvuru süreci 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura takvimine çevrildi. Ekim ayında yapılması planlanan çekilişin kesin tarihi henüz açıklanmazken, başvuru sahipleri TOKİ'den gelecek resmi duyuruları bekliyor. Peki, TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, konutlar hangi ilçelerde yer alacak ve aylık kiralar ne kadar olacak? İşte merak edilen ayrıntılar.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde yapılması planlanıyor. Ancak kura günü ve saati henüz resmen duyurulmadı. Hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin takvimin TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
Başvuru sahipleri, güncel duyuruları TOKİ'nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr ve talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/ adresi üzerinden takip edebilecek.
TOKİ 1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE?
İstanbul'da ilk etapta kiraya sunulacak 1.071 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:
1. grup: Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören — 360 konut
2. grup: Maltepe, Tuzla ve Kartal — 330 konut
3. grup: Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar — 291 konut
4. grup: Arnavutköy — 90 konut
TOKİ KİRALIK KONUT FİYATLARI NE KADAR?
Projede aylık başlangıç kira bedelleri daire büyüklüklerine göre belirlendi. Buna göre açıklanan kira tutarları şöyle:
1+1 daire: 10.000 TL
2+1 daire: 12.000 TL
3+1 daire: 15.000 TL
4+1 daire: 18.000 TL
TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAK?
İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında konutların üç yıllığına kiralanması planlanıyor. Dairelerin büyüklüklerinin ailelerin yapısına ve çocuk sayısına göre belirlenmesi öngörülüyor. Genç evli aileler için 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunurken, iki veya daha fazla çocuğu olan aileler için daha büyük konut seçenekleri de planlanıyor.
Kura tarihi, başvuru sonuçları ve hak sahipliği sürecine ilişkin kesin bilgiler için TOKİ'nin resmi açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor.