TOKİ İstanbul kiralık konut kurası ne zaman? 1.071 konut için gözler o tarihte!

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAK?

İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında konutların üç yıllığına kiralanması planlanıyor. Dairelerin büyüklüklerinin ailelerin yapısına ve çocuk sayısına göre belirlenmesi öngörülüyor. Genç evli aileler için 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri bulunurken, iki veya daha fazla çocuğu olan aileler için daha büyük konut seçenekleri de planlanıyor.