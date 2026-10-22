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Haberler Ekonomi Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları merak edilirken gözler küresel piyasalardan gelecek sinyallere çevrildi. Peki, 22 Ekim 2026 itibarıyla altın fiyatları ne kadar oldu?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Altın fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altının fiyatında küresel piyasalardaki gelişmeler, petrol fiyatlarındaki değişim, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve enflasyon beklentileri etkili oluyor.

Birikimlerini altın üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Ons altın ne kadar oldu? İşte 22 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 22 EKİM 2026

Gram altın fiyatı

Alış: 6.528,37

Satış: 6.529,28

ÇEYREK ALTIN FİYATI 22 EKİM 2026

Alış: 10.615,00

Satış: 10.682,00

ONS ALTIN FİYATI 22 EKİM 2026

Alış 4.091,60Dolar

Satış: 4.092,17 Dolar

CUMHURİYET ALTINI 22 EKİM 2026

Alış: 42.323,00 TL

Satış: 42.572,00 TL

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 22 EKİM 2026

Alış: 6479 TL

Satış: 6553 TL

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