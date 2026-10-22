Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altının fiyatında küresel piyasalardaki gelişmeler, petrol fiyatlarındaki değişim, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve enflasyon beklentileri etkili oluyor.
Birikimlerini altın üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Ons altın ne kadar oldu? İşte 22 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI 22 EKİM 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.528,37
Satış: 6.529,28
ÇEYREK ALTIN FİYATI 22 EKİM 2026
Alış: 10.615,00
Satış: 10.682,00
ONS ALTIN FİYATI 22 EKİM 2026
Alış 4.091,60Dolar
Satış: 4.092,17 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 22 EKİM 2026
Alış: 42.323,00 TL
Satış: 42.572,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 22 EKİM 2026
Alış: 6479 TL
Satış: 6553 TL