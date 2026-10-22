Altın fiyatları düştü mü? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını ne kadar oldu? 22 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatları 22 Ekim 2026 Perşembe günü yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Güvenli liman olarak görülen altının fiyatında küresel piyasalardaki gelişmeler, petrol fiyatlarındaki değişim, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve enflasyon beklentileri etkili oluyor.

Birikimlerini altın üzerinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını araştırıyor. Peki, bugün gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Ons altın ne kadar oldu? İşte 22 Ekim 2026 güncel altın fiyatları...