Altının rakibinde dengeler değişti! Gözler yeni fiyatlarda

Gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüşle günlük değer kaybı yüzde 3'ü geride bıraktı. Piyasalarda satış baskısı artarken yatırımcılar, gümüşte düşüşün devam edip etmeyeceğini ve mevcut seviyelerin alım fırsatı oluşturup oluşturmadığını yakından takip ediyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Değerli metaller piyasasında gümüş fiyatlarındaki düşüş hız kazandı. Ekim ayında 62 dolar seviyesini test eden ons gümüş, küresel satış baskısının etkisiyle gerilerken gram gümüşte de yüzde 3'ü aşan kayıp yaşandı. Yatırımcılar, düşüşün devam edip etmeyeceğini ve mevcut seviyelerin alım fırsatı oluşturup oluşturmadığını takip ediyor.