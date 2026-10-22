Altının rakibinde dengeler değişti! Gözler yeni fiyatlarda

Gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüşle günlük değer kaybı yüzde 3'ü geride bıraktı. Piyasalarda satış baskısı artarken yatırımcılar, gümüşte düşüşün devam edip etmeyeceğini ve mevcut seviyelerin alım fırsatı oluşturup oluşturmadığını yakından takip ediyor.
GÜMÜŞ FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ
Değerli metaller piyasasında gümüş fiyatlarındaki düşüş hız kazandı. Ekim ayında 62 dolar seviyesini test eden ons gümüş, küresel satış baskısının etkisiyle gerilerken gram gümüşte de yüzde 3'ü aşan kayıp yaşandı. Yatırımcılar, düşüşün devam edip etmeyeceğini ve mevcut seviyelerin alım fırsatı oluşturup oluşturmadığını takip ediyor.
ONS VE GRAM GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ YÜZDE 3'Ü AŞTI
Ekim ayında 62 dolar seviyesini test ettikten sonra zayıf bir görünüm sergileyen gümüş, küresel piyasalardaki satışların etkisiyle yeniden değer kaybetti. Saat 10.35 itibarıyla ons gümüş, yüzde 3'ü aşan düşüşle 55,97 dolar seviyesine geriledi.
Ons fiyatındaki düşüş, yurt içinde gram gümüş fiyatlarına da yansıdı. Gram gümüş yüzde 3,52 değer kaybederek 88,43 TL seviyesine kadar çekildi. Sert düşüşün ardından piyasada yön arayışı öne çıkarken yatırımcılar, fiyatlardaki geri çekilmenin geçici olup olmadığını anlamaya çalışıyor.